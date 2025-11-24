पापा की जेनरेशन नहीं, Gen Z कर रहे इंवेस्टमेंट में कमाल; बिना शेयर खरीदे छाप रहे पैसे..

Gen Z Investment Tips: हमेशा सेविंग-इन्वेस्टमेंट के तरीके हमें हमारे पापा ही समझाते थे. ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में Gen Z इंवेस्टमेंट में कमाल कर रहे हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे Gen Z के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताएंगे.
Trending Photos
Gen Z Investment Plan: बचपन से हमने पापा को सेविंग-इन्वेस्टमेंट करते देखा है. बड़े होने के बाद पापा हमें अपने सेलरी को सही जगह इन्वेस्ट करने की सलाह देने लगे. लेकिन क्या आप पता है, कि आज के समय में इंवेस्टमेंट का सही खेल पापा की जेनरेशन या मिलेनियल्स नहीं, बल्कि नई पीढ़ी यानी Gen Z समझ रही है. 15 से 28 साल के युवा पुरानी इन्वेस्टमेंट सोच से आगे बढ़कर स्मार्ट और मॉडर्न ऑप्शन चुन रहे हैं. वे बिना सीधे शेयर खरीदे, मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे 3 बड़े तरीके बताएंगे, जिसके जरिए Gen Z भारत के इंवेस्टमेंट के तरीके को बदल रहा है.
डिडिटल गोल्ड
सोना में इंवेस्ट करना भारत में हमेशा सेफ माना गया है. लेकिन Gen Z मॉडर्न तरीके से गोल्ड इंवेस्टमेंट कर रहे हैं. युवा नकदी या गहनों की बजाय डिजिटल गोल्ड और SGBs खरीद रहे हैं. आपको बता दें, डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, स्टोरेज की झंझट नहीं होती और इसे बेचने भी आसान होता है. आपको बता दें, 2025 में गोल्ड ETFs ने 60% तक का शानदार रिटर्न दिया, जो कि Nifty 50 की 25% ग्रोथ से कहीं ज्यादा था. ऐसे में युवा समझ रहे हैं कि इस तरीके से कम पूंजी में स्मार्ट रिटर्न कमाया जा सकता है.
क्रिप्टो में करें इंवेस्ट
क्रिप्टोकरेंसी Gen Z के लिए एक रोमांचक और हाई-ग्रोथ ऑप्शन है. CoinSwitch के 2025 की आंकड़ों के अनुसार, 18 से 25 साल के युवा अब 37% से भी ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर का ग्रुप बन चुके हैं. वहीं युवा बिटकॉइन, इथेरियम और मेमेकोइन्स में एक स्थिर निवेश रणनीति यानी DCA (Dollar Cost Aeraging) अपनाकर जोखिम को समझदारी से संभाल रहे हैं. 2025 में Chainalysis ने भारत को दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो अपनाने वाला देश बताया, जिसमें Gen Z की भूमिका सबसे ज्यादा रही.
SIP
Gen Z में SIP का इस्तेमाल भी तेजी से देखा जा रहा है. अगर आपको लगता है कि Gen Z सिर्फ रिस्क लेना जानते हैं, तो आपको बता दें, साल 225 में 40% नए SIP अकाउंट 35 साल से कम उम्र के युवाओं ने खोले. वहीं ScanX के अनुसार, भारत के लगभग 75 लाख करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड AUM में से 48% हिस्सा Gen Z और मिलेनियल्स के पास है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.