/Gen-Z लगा रही शेयर बाजार में पैसा... लेकिन क्या यूट्यूब-इंस्टा वाले बता रहे हैं सही स्टॉक? SEBI ने किया अलर्ट

Share market: शेयर बाजार में नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जेन-जी से लेकर महिलाएं बढ़चढ़ कर स्टॉक्स में पैसा लगा रही हैं. जिस तेजी से बाजार में नए युवा निवेशक बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर खरीदने-बेचने की सलाह देने वाले फिनफ्लुएंसर्स भी बढ़े हैं. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेससबुक पर बैठकर ये लोग लोगों को सलाह देते हैं कि कौन से शेयर खरीदे-कौन से बेचें. Gen Z जो सोशल मीडिया पर अपना अधिकांश वक्त बिताते हैं, इन फिनफ्लुएंसर्स की चपेट में आ सकते हैं.
भारतीय शेयर बाजार में युवा निवेशकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है. NSE की मार्केट पल्स-जुलाई 2026 की रिपोर्ट को देखें, तो अप्रैल से जून 2026 के बीच शेयर बाजार में एंट्री करने वाले नए निवेशकों में Gen Z की भागीदारी 59% रही. जून, 2026 तक शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों की संख्या बढ़कर 13.24 करोड़ पर पहुंच गई है. मतलब देश का लगभग हर 10वां व्यक्ति बाजार में पैसा लगा रहा है. हालांकि एक्टिव इन्वेस्टर की संख्या 4.40 करोड़ है. वहीं महिला निवेशको की हिस्सेदारी 24.9 फीसदी तक पहुंच गई है.
जेन जी और महिला निवेशकों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही रफ्तार से सोशल मीडिया पर शेयर और फाइनेंस की सलाह देने वाले फिनफ्लुएंसर्स (Finfluencers) की भी संख्या बढ़ रही है. फेसबुक-इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये लोग लोगों को शेयर खरीदने और बेचने की सलाह देते हैं, लेकिन इन फिनफ्लुएंसर्स को लेकर सेबी ने पोल खोल दी है.
सोशल मीडिया पर निवेश सलाह देने वाले फिनफ्लुएंसर्स की पोल SEBI ने खोल दी है. CFA इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिनफ्लुएंसर्स में से महज करीब 6.3 फीसदी ही सेबी से रजिस्टर्ड हैं. सिर्फ 6 फीसदी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के पास इन्वेस्टेमेंट की सलाह देने का रजिस्ट्रेशन हासिल है. जबकि 33 फीसदी फिनफ्लुएंसर्स खुलेआम स्टॉक्स की सिफारिशें दे रहे हैं. रिपोर्ट में जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच 48 फिनफ्लुएंसर्स पर स्टडी की गई, जिसमें से सिर्फ 3 लोग ही SEBI-रजिस्टर्ड पाए गए, जबकि बाकी बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के ऐसा कर रहे थे. 16 फिनफ्लुएंसर्स स्टॉक रिकमेंडेशन देते पाए गए, जबकि सिर्फ 2 ही सेबी से रजिस्टर्ड थे, बाकी 14 बिना पंजीकरण के सोशल मीडिया पर निवेश सलाह दे रहे थे. 62.5% फिनफ्लुएंसर्स ने स्पॉन्सर्ड कंटेंट या एफिलिएट मार्केटिंग जैसे संभावित Conflict of Interest का खुलासा किया, जबकि 37.5% ने जानकारी छिपाई. सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान 72.9% फिनफ्लुएंसर्स ने फीस, टैक्स और लॉक-इन पीरियड जैसी डिटेल दी, लेकिन हर 4 में से 1 ने जरूरी जोखिम जानकारियों को छिपाया.
इस रिपोर्ट नें ये भी जानकारी सामने आई कि शिकायत, चेतावनी के बावजूद सेबी ने उन करीब 96% फिनफ्लुएंसर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, जो बिना उसकी अनुमति, बिना पंजीकरण से निवेश की सलाह दे रहे है. दरअसल ऐसा नहीं होने की सबसे बड़ी वजह सबूतों का अभाव है. फाइनेंशियल एजुकेशन और बिना लाइसेंस निवेश सलाह देने के बीच की लेयरिंग बेहद पतली है, जिसकी वजह से ये साबित कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कोई निवेश की सलाह दे रहा है या सिर्फ जानकारी.
सेबी ने साफ किया है कि निवेश की सलाह देने का अधिकार केवल SEBI-रजिस्टर्ड Investment Advisers (IA) और Research Analysts (RA) के पास है. कुछ मामलों में सेबी ने कार्रवाई भी की है, जैसे दिसंबर 2025 में स्टॉक मार्केट एजुकेटर ने अवधूत साठे की कंपनी Avadhut Sathe Trading Academy Pvt. Ltd. के खिलाफ करीब 600 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया था. बिना लाइसेंस निवेश की सलाह देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी. हालांकि अभी भी सेबी को बहुत काम करने की जरूरत हैं, ताकि निवेशकों को जोखिम से बचाया जा सके.