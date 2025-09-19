नेपाल: Gen-Z प्रोटेस्ट ने जला दी इतने अरब की संपत्ति, क्लेम्स की लगी कतार, खौफ में बीमा कंपनियां
नेपाल: Gen-Z प्रोटेस्ट ने जला दी इतने अरब की संपत्ति, क्लेम्स की लगी कतार, खौफ में बीमा कंपनियां

हाल ही में Gen-Z प्रोटेस्ट के दौरान संपत्तियों के नुकसान ने नेपाल में बीमा क्लेम्स की बाढ़ ला दी है. इसकी राशि अब तक लगभग 21 अरब नेपाली रुपये तक पहुंच गई है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:42 AM IST
Gen Z protests: नेपाल में हालिया विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संपत्तियां जलकर खाक हो गईं. Gen-Z प्रोटेस्ट के दौरान संपत्तियों के नुकसान ने नेपाल में बीमा क्लेम्स की बाढ़ ला दी है. इसकी राशि अब तक लगभग 21 अरब नेपाली रुपये तक पहुंच गई है. इसमें हिल्टन काठमांडू होटल, नेपाल की सबसे बड़ी रिटेल चेन भट-भटेनी सुपरमार्केट के कई आउटलेट, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एनसेल का मुख्यालय, फोर्ब्स द्वारा लिस्टेड नेपाल के एकमात्र अरबपति बिनोद चौधरी के स्वामित्व वाले चौधरी समूह का एक असेंबली प्लांट और वाहन शोरूम शामिल हैं.

नेपाल बीमा प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक,  नॉन-लाइफ  बीमाकर्ताओं को 16 सितंबर तक 1,984 क्लेम्स मिले हैं. इसकी राशि 20.7 अरब नेपाली रुपये है. ये किसी एक घटना में हुए नुकसान का रिकॉर्ड उच्च स्तर है.

क्लेम्स में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद

नुकसान का आकलन किए जाने के साथ क्लेम्स में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. बीमाकर्ताओं को अब तक प्राप्त क्लेम्स 2015 के भूकंप के दौरान प्राप्त दावों से भी अधिक हैं. उस समय क्लेम्स 16.5 अरब नेपाली रुपये तक पहुंच गए थे. रेगुलेटर के मुताबिक, नेपाल ने 2020 में कोविड-19 के जोखिम को कवर करने के लिए एक बीमा योजना भी शुरू की थी और बीमा कंपनियों को 16 अरब नेपाली रुपये से अधिक के क्लेम्स मिले थे.

यह भी पढ़ें : Nepal Gen Z Protest : कैसे बर्बाद हुई नेपाल की इकोनॉमी, कितने अरबों का हुआ नुकसान? जानिए पूरी डिटेल

 

 होटल हिल्टन से जुड़े क्लेम्स सबसे ज्यादा 

भारत की ओरिएंटल इंश्योरेंस की एक यूनिट, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 16 सितंबर तक सबसे अधिक क्लेम्स मिले हैं. अकेले कंपनी को 40 मामलों में 5.14 अरब नेपाली रुपये के क्लेम्स मिले हैं. बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकांश क्लेम्स होटल हिल्टन काठमांडू से आए हैं, जिसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान सबसे भारी नुकसान हुआ था.

सिद्धार्थ प्रीमियर इंश्योरेंस और शिखर इंश्योरेंस, आईजीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, सागरमाथा लुम्बिनी एंड कंपनी सबसे अधिक क्लेम्स प्राप्त करने के मामले में टॉप 5 में हैं. नेपाली उद्योग परिसंघ (CNI) के एक अधिकारी के मुताबिक, CNI निजी क्षेत्र की संपत्तियों को हुए नुकसान की डिटेल इकठ्ठा कर रहा है, कुछ प्रमुख व्यावसायिक उद्यमों ने अकेले 60 अरब नेपाली रुपये से अधिक के नुकसान की सूचना दी है.

