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हजारों कर्मचार‍ियों को नौकरी से न‍िकाला! जनरल मोटर्स ने फैक्ट्री में इंसानों की जगह तैनात किए 50 रोबोट्स

Layoff : जनरल मोटर्स में प‍िछले कुछ साल से लगातार छंटनी की जा रही है. पहले 600 से इंजीनियर्स की छंटनी क‍िये जाने के बाद अब जनरल मोटर्स ने अपने 1000 कर्मचार‍ियों को नौकरी से न‍िकालकर 50 रोबोट्स की तैनाती की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 23, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:58 AM IST
हजारों कर्मचार‍ियों को नौकरी से न‍िकाला! जनरल मोटर्स ने फैक्ट्री में इंसानों की जगह तैनात किए 50 रोबोट्स
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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