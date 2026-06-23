इस मामले में जिस तकनीक का यूज क‍िया जा रहा है, उसे 'कोबॉट्स' (Collaborative Robots) कहा जाता है. इन एडवांस रोबोट्स को इंसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्शन लाइन में ये कोबॉट्स बचे हुए मानव कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं. कंपनी का मानना है कि इससे काम में तेजी आएगी और गलतियों की गुंजाइश कम होगी. इंसानों की जगह रोबोट्स लाने के फैसले पर विवाद बढ़ा तो जनरल मोटर्स (GM) के प्रवक्ता केविन केली ने सफाई पेश करते हुए कहा क‍ि इन रोबोट्स को कर्मचारियों की नौकरी छीनने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद के लिए लाया गया है.