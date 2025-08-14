जनरेटिव AI का जादू! करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल देगी नई बैंकिंग टेक्नोलॉजी

बैंक में लोन लेने के लिए लंबी कतार, ढेरों डॉक्यूमेंट्स और ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ की चिंता, ये सब अब अतीत की बात हो सकती है. टेक्नोलॉजी के नए युग में, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत के बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जो न सिर्फ लेन-देन को तेज और आसान बनाएगा, बल्कि उन लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाएगा जो अब तक पारंपरिक बैंकिंग से दूर थे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, AI बैंकिंग कामों की कुशलता में 46% तक सुधार ला सकती है.

आरबीआई का कहना है कि जनरेटिव AI बैंकों को ग्राहकों की आदतें और व्यवहार बेहतर समझने, सेवाओं को पर्सनल बनाने और खतरे कम करने में बड़ी मदद करेगी. पहले जहां बैंक लोन देने के लिए सिर्फ क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल इतिहास पर निर्भर रहते थे, वहीं अब AI बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, GST रिटर्न और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे नॉन-ट्रेडिशनल डेटा के आधार पर भी किसी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता का आकलन कर सकेगी. इससे उन करोड़ों लोगों के लिए रास्ता खुलेगा, जो अब तक ‘नो क्रेडिट हिस्ट्री’ के कारण लोन से वंचित थे.

ग्राहकों की सेवा में तेजी

रिपोर्ट के अनुसार, AI चैटबॉट्स अब ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब देकर सेवा अनुभव को बेहतर बना रहे हैं. इससे बैंक कर्मचारियों को जटिल मामलों पर ज्यादा समय देने का अवसर मिल रहा है. पहले जहां किसी सामान्य सवाल के लिए ग्राहक को कॉल सेंटर में लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब AI सेकंडों में समाधान दे रहा है.

आने वाले दशक में जबरदस्त बढ़ोतरी

आरबीआई के अनुमान बताते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में जनरेटिव AI का बाजार तेजी से फैलेगा और 2033 तक यह 1.02 लाख करोड़ रुपये (लगभग 12 अरब डॉलर) के पार पहुंच जाएगा. यह वृद्धि सिर्फ बैंकों की कुशलता ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि फाइनेंशियल समावेशन की दिशा में भी बड़ा कदम होगी.

फायदा किसे होगा?

* छोटे व्यवसाय जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग से लोन नहीं मिलता

* ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र के ग्राहक

* नए उद्यमी, जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है

* आम ग्राहक, जिन्हें तेज और पर्सनल सेवा चाहिए

आरबीआई का मानना है कि यदि इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल किया जाए, तो जनरेटिव AI भारत की बैंकिंग को और ज्यादा कुशल और कस्टमर फ्रेंडली बना सकती है.