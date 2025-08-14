जनरेटिव AI का जादू! करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल देगी नई बैंकिंग टेक्नोलॉजी
Advertisement
trendingNow12881261
Hindi Newsबिजनेस

जनरेटिव AI का जादू! करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल देगी नई बैंकिंग टेक्नोलॉजी

बैंक में लोन लेने के लिए लंबी कतार, ढेरों डॉक्यूमेंट्स और क्रेडिट हिस्ट्री की चिंता, ये सब अब अतीत की बात हो सकती है. टेक्नोलॉजी के नए युग में, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत के बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव ला रही है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जनरेटिव AI का जादू! करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल देगी नई बैंकिंग टेक्नोलॉजी

बैंक में लोन लेने के लिए लंबी कतार, ढेरों डॉक्यूमेंट्स और ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ की चिंता, ये सब अब अतीत की बात हो सकती है. टेक्नोलॉजी के नए युग में, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत के बैंकिंग सेक्टर में ऐसा क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जो न सिर्फ लेन-देन को तेज और आसान बनाएगा, बल्कि उन लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाएगा जो अब तक पारंपरिक बैंकिंग से दूर थे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, AI बैंकिंग कामों की कुशलता में 46% तक सुधार ला सकती है.

आरबीआई का कहना है कि जनरेटिव AI बैंकों को ग्राहकों की आदतें और व्यवहार बेहतर समझने, सेवाओं को पर्सनल बनाने और खतरे कम करने में बड़ी मदद करेगी. पहले जहां बैंक लोन देने के लिए सिर्फ क्रेडिट स्कोर और फाइनेंशियल इतिहास पर निर्भर रहते थे, वहीं अब AI बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, GST रिटर्न और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे नॉन-ट्रेडिशनल डेटा के आधार पर भी किसी व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता का आकलन कर सकेगी. इससे उन करोड़ों लोगों के लिए रास्ता खुलेगा, जो अब तक ‘नो क्रेडिट हिस्ट्री’ के कारण लोन से वंचित थे.

ग्राहकों की सेवा में तेजी
रिपोर्ट के अनुसार, AI चैटबॉट्स अब ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब देकर सेवा अनुभव को बेहतर बना रहे हैं. इससे बैंक कर्मचारियों को जटिल मामलों पर ज्यादा समय देने का अवसर मिल रहा है. पहले जहां किसी सामान्य सवाल के लिए ग्राहक को कॉल सेंटर में लंबा इंतजार करना पड़ता था, अब AI सेकंडों में समाधान दे रहा है.

यह भी पढ़ें- कर लीजिए कैश का इंतजाम, बैंकों की लंबी छुट्टी, जानिए कब तक बैंक रहेंगे बंद

आने वाले दशक में जबरदस्त बढ़ोतरी
आरबीआई के अनुमान बताते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में भारत में जनरेटिव AI का बाजार तेजी से फैलेगा और 2033 तक यह 1.02 लाख करोड़ रुपये (लगभग 12 अरब डॉलर) के पार पहुंच जाएगा. यह वृद्धि सिर्फ बैंकों की कुशलता ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि फाइनेंशियल समावेशन की दिशा में भी बड़ा कदम होगी.

फायदा किसे होगा?
* छोटे व्यवसाय जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग से लोन नहीं मिलता
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र के ग्राहक
नए उद्यमी, जिनके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है
आम ग्राहक, जिन्हें तेज और पर्सनल सेवा चाहिए

आरबीआई का मानना है कि यदि इसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल किया जाए, तो जनरेटिव AI भारत की बैंकिंग को और ज्यादा कुशल और कस्टमर फ्रेंडली बना सकती है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

generative ai

Trending news

भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
DNA
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
;