Lufthansa layoffs: 4,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी लुफ्थांसा, तय किया नया टारगेट

Lufthansa Layoffs : दुनिया भर की कंपनियों में छंटनी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है. ये प्रवृत्ति लगभग सभी सैक्टर्स में देखने को मिल रही है. टेक्नोलॉजी कंपनियों में सबसे ज्यादा स्टाफ कटौती की खबरें आई हैं. कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का 20-30% तक हिस्सा निकालने की योजना बनाई है. एयरलाइन सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म लागत कम करने के लिए छंटनी की जा रही है. जर्मन एयरलाइन ग्रुप लुफ्थांसा (Lufthansa) ने सोमवार को कहा कि वो 2030 तक 4,000 प्रशासनिक कर्मचारियों की छंटनी करेगा और मुनाफे के नए टारगेट निर्धारित करेगा. कंपनी का उद्देश्य डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के जरिए कार्यकुशलता बढ़ाना है.

लुफ्थांसा ने बताया कि अब वो 2028 से अपनी समायोजित EBIT मार्जिन को 8-10% तक पहुंचाने की योजना बना रही है. ये पहले 8% निर्धारित था. इसके साथ ही कंपनी का लक्ष्य है कि उसका कंसोलिडेटेड फ्री कैश फ्लो 2.5 बिलियन यूरो (लगभग 2.9 बिलियन डॉलर) प्रति वर्ष से अधिक हो.

कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह बताया था कि लुफ्थांसा अपने गैर-ऑपरेशनल स्टाफ का लगभग 20% कम करने की योजना बना रहा है. कंपनी ने यह भी कहा कि ये छंटनी मुख्य रूप से जर्मनी में की जाएगी और इसके लिए पार्टनर्स से परामर्श भी किया जाएगा. लुफ्थांसा का ये कदम उन एयरलाइन कंपनियों की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है जो डिजिटलाइजेशन और लागत-कटौती के माध्यम से अपने ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाना चाहती हैं. लुफ्थांसा की घोषणा ऐसे समय में आई है जब एक बड़ी जर्मन कंपनी, इंडस्ट्रियल दिग्गज Bosch ने कहा कि वो अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स के तीन प्रतिशत यानी 13,000 नौकरियां ख़त्म करेगी.

230 से ज्यादा नए विमान जोड़ेगा लुफ्थांसा

समूह की योजना है कि 2030 तक 230 से ज्यादा नए विमान जोड़े जाएं और मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनी एयरलाइनों के बीच और मजबूत सहयोग किया जाए.