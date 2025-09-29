Advertisement
trendingNow12941087
Hindi Newsबिजनेस

Lufthansa layoffs: 4,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी लुफ्थांसा, तय किया नया टारगेट

जर्मन एयरलाइन ग्रुप लुफ्थांसा (Lufthansa) ने सोमवार को कहा कि वो 2030 तक 4,000 प्रशासनिक कर्मचारियों की छंटनी करेगा और मुनाफे के नए टारगेट निर्धारित करेगा. कंपनी का उद्देश्य डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के जरिए कार्यकुशलता बढ़ाना है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lufthansa layoffs: 4,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी लुफ्थांसा, तय किया नया टारगेट

Lufthansa Layoffs : दुनिया भर की कंपनियों में छंटनी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है. ये प्रवृत्ति लगभग सभी सैक्टर्स में देखने को मिल रही है. टेक्नोलॉजी कंपनियों में सबसे ज्यादा स्टाफ कटौती की खबरें आई हैं. कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का 20-30% तक हिस्सा निकालने की योजना बनाई है. एयरलाइन सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म लागत कम करने के लिए छंटनी की जा रही है. जर्मन एयरलाइन ग्रुप लुफ्थांसा (Lufthansa) ने सोमवार को कहा कि वो 2030 तक 4,000 प्रशासनिक कर्मचारियों की छंटनी करेगा और मुनाफे के नए टारगेट निर्धारित करेगा. कंपनी का उद्देश्य डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के जरिए कार्यकुशलता बढ़ाना है.

लुफ्थांसा ने बताया कि अब वो 2028 से अपनी समायोजित EBIT मार्जिन को 8-10% तक पहुंचाने की योजना बना रही है. ये पहले 8% निर्धारित था. इसके साथ ही कंपनी का लक्ष्य है कि उसका कंसोलिडेटेड फ्री कैश फ्लो 2.5 बिलियन यूरो (लगभग 2.9 बिलियन डॉलर) प्रति वर्ष से अधिक हो.

यह भी पढ़ें :अर्न्स्ट एंड यंग ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, FY26 में 6.7% का लक्ष्य

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी ने उठाया बड़ा कदम 

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह बताया था कि लुफ्थांसा  अपने गैर-ऑपरेशनल स्टाफ का लगभग 20% कम करने की योजना बना रहा है. कंपनी ने यह भी कहा कि ये छंटनी मुख्य रूप से जर्मनी में की जाएगी और इसके लिए पार्टनर्स से परामर्श भी किया जाएगा. लुफ्थांसा का ये  कदम उन एयरलाइन कंपनियों की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है जो डिजिटलाइजेशन और लागत-कटौती के माध्यम से अपने ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाना चाहती हैं. लुफ्थांसा की घोषणा ऐसे समय में आई है जब एक बड़ी जर्मन कंपनी, इंडस्ट्रियल दिग्गज Bosch ने कहा कि वो अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स के तीन प्रतिशत यानी 13,000 नौकरियां ख़त्म करेगी.

230 से ज्यादा नए विमान जोड़ेगा लुफ्थांसा 

समूह की योजना है कि 2030 तक 230 से ज्यादा नए विमान जोड़े जाएं और मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनी एयरलाइनों के बीच और मजबूत सहयोग किया जाए.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Lufthansa layoffs

Trending news

रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
PS Narasimha
रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को बोलने से बचना चाहिए: जस्टिस पीएस नरसिम्हा
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन पर अब आया पत्नी गीतांजलि का रिएक्शन
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
Metro station
यहां पहली बार बन रहे 2 डबल डेकर स्टेशन, अब आमने-सामने नहीं ऊपर-नीचे दौड़ेंगी ट्रेनें
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
Priyanka Gandhi Vadra Nilambur visit
एशिया के सबसे पुराने सागौन बागान पहुंची प्रियंका गांधी, बताया- निलंबूर का खजाना
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
Karur Stampede
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, CM स्टालिन से भी की बात
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
PM Modi
'देवी माता के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो', पीएम मोदी ने शेयर किया भजन
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
Asia Cup 2025
'15 दिन पहले मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहे थे, अब भारतीय टीम ड्रामा....': संजय राउत
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
marriage registration
अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, यहां घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर होगी शादी
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
Maharashtra politics
'साहेब की कार्यशैली बेजोड़...' डिप्टी सीएम अजित पवार ने की चाचा शरद पवार की तारीफ
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
Asia Cup 2025
'पाकिस्तान पर भारत की जीत से राहुल गांधी और कांग्रेस बेसुध', न ही बधाई न कोई पोस्ट!
;