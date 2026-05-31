जेब ढीली करने को तैयार रहें! 1 जून से पेट्रोल-डीजल पर लग सकता है 14 रुपये तक का झटका? सरकारी अधिसूचना जारी

Central Excise Rates Revision Updates: पश्चिम एशिया में यूएस और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत समेत दुनियाभर में तेल-गैस का संकट लगातार बना हुआ है. पीछे से सप्लाई कम आने की वजह से भारत में भी ऊर्जा के दाम एक बार बढ़ चुके हैं. अब एक जून से पब्लिक को फिर झटका देने की तैयारी है. इस बार पेट्रोल-डीजल के दाम 9 से 14 रुपये तक बढ़ सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाने से जुड़ी अधिसूचनाएं जारी की है. हालांकि, इन अधिसूचनाओं में पेट्रोल-डीजल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है लेकिन प्रति लीटर दाम में बढ़ोतरी का उल्लेख कर संकेत दिया गया है कि लोगों को एक बार फिर दाम बढ़ने का दर्द सहना पड़ सकता है.

करीब 14 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं दाम

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक, कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है. मुख्य संशोधन 1.5 रुपये प्रति लीटर, 13.5 रुपये प्रति लीटर और 9.5 रुपये प्रति लीटर की दरों से संबंधित हैं. ये बदलाव सार्वजनिक हित में किए गए हैं और 1 जून 2026 से प्रभावी होंगे. गजट अधिसूचना के अनुसार इन संशोधनों को लागू किया जाएगा.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या होते हैं?

असल में केंद्रीय उत्पाद शुल्क वह अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत सरकार उत्पादित वस्तुओं पर लगाती है. यह कर मुख्य रूप से विनिर्माण प्रोसेसिंग पर वसूला जाता है. पेट्रोलियम, शराब, तंबाकू आदि जैसी वस्तुओं पर यह शुल्क आमतौर पर लागू होता है. चूंकि संशोधित दरें प्रति लीटर के आधार पर हैं, इसलिए माना जा रहा है संभवतः पेट्रोल, डीजल, एथनोल ब्लेंडेड ईंधन, विशेष रसायनों या औद्योगिक तरल पदार्थों से जुड़े उत्पादों के दामों में यह बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अधिसूचना में पेट्रोलियम पदार्थों का स्पष्ट नाम नहीं है, इसलिए इस फैसले को पेट्रोल-डीजल से संबंधित मान लेना जल्दबाजी होगा.

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1 जून से लागू होगी दाम बढ़ोतरी

सरकार ने इन बदलावों को एक दिन बाद यानी 1 जून 2026 से लागू करने का एलान किया है. अगर कीमतों में बढ़ोतरी के इस फैसले में पेट्रोल-डीजल या संबंधित उत्पाद शामिल होते हैं तो इससे परिवहन, रसद, खेती और उद्योगों समेत पूरा देश प्रभावित होगा. उत्पादन लागत बढ़ने से सभी चीजों की कीमतें ऊपर जा सकती हैं. वहीं अगर ये संशोधन राहत वाले हुए तो मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

क्या जनता की ओर कटेगी जेब?

सरकार ने अपनी अधिसूचना में इन बदलावों को सार्वजनिक हित में बताया है. अब इससे जनता का कितना हित सधेगा, ये तो देखने वाली बात होगी. लेकिन आमतौर पर सरकार ऐसे फैसले मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, उपभोक्ताओं को राहत देने, औद्योगिक लागत कम करने और राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए करती है. माना जा रहा है कि इस फैसले के लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं.