Aadhaar Biometric Update: बड़ा मौका! इस डेट तक फ्री में कराएं बायोमेट्रिक्स, नहीं तो देने पड़ सकते हैं ₹125; जानिए क्या कहता है नियम

Aadhaar Free Biometric Update: आधार कार्ड देश के नागरिकों के लिए पहचान का एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है. चाहें बच्चें हों या फिर बुजुर्ग, महिला हो या फिर पुरुष, सभी उम्र के लिए भारत में आधार कार्ड जरूरी है. देश में कई लोगों के पास यह दस्तावेज है और जिनके पास नहीं है, वे अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर बनवा रहे हैं. मालूम हो कि आधार कार्ड को बनवाने के लिए बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन जरूरी होता है. इस बीच इस वेरिफिकेशन और अपडेट के लिए हमारे पास एक खास जानकारी है. जी हां, कुछ समय पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड के लिए Biometric Update या वेरिफिकेशन के लिए नया नियम लागू किया था. इसके तहत आप फ्री में Biometric Update करा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम हैं और आखिरी डेट भी तय है. आइए पूरी जानकारी को जानते हैं.

Give your child the power of a secure identity. Add Zee News as a Preferred Source Update their biometrics in #Aadhaar at 5 and 15 years. It smoothens the identification process during school admissions, competitive exams, and enrolment for benefits through government schemes.#MandatoryBiometricUpdate #MBU… pic.twitter.com/O3xYWX0WGG — Aadhaar (@UIDAI) December 29, 2025

फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड के लिए फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा दी है. यह सुविधा 5 साल से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है. इसके साथ ही 15 से 17 साल के बच्चों के लिए भी है. बता दें कि नियम के अनुसार, बच्चे के पांच वर्ष की आयु पूरी करने पर उसके आधार में उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों और तस्वीर को अनिवार्य रूप से अपडेट करना जरूरी होता है, जिसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) कहा जाता है. इसी तरह 15 वर्ष की आयु होने पर बच्चे को एक बार फिर बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना जरूरी होता है, जिसे दूसरा MBU कहा जाता है. इन दोनों जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए सरकार ने फ्री की सुविधा दे रखी है. वहीं, इसके साथ 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा है. मतलब कि आप अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर इसे फ्री में करा सकते हैं.

नहीं तो देने होंगे 125 रुपये

अभी के मौजूदा नियमों के अनुसार, आप 5 वर्ष से लेकर 17 साल के बच्चों का फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं. UIDAI ने इस सुविधा के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 रखी है. मतलब कि अगर आप फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर 2026 तक करा सकते हैं. उसके बाद यह फ्री की सुविधा मौजूदा नियम के अनुसार, खत्म हो जाएगी. इसके बाद अगर

5 से 17 वर्ष के बच्चों का फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट कराना चाहेंगे तो इसके लिए आपको 125 रुपये देने होंगे. इतना ही नहीं अगर आप 17 वर्ष के बाद या फिर दो बार से अधिक बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं तो भी यह फीस देनी होगी.

जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट के फायदे

आधार की आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के अनुसार, 5 और 15 वर्ष की आयु में अपने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट जरूर करवाएं. इससे स्कूल में दाखिले, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के दौरान पहचान प्रक्रिया आसान हो जाती है. वहीं, इंटर्नशिप, फेलोशिप, स्कॉलरशिप समेत अन्य चीजों के लिए पहचान में भी इसके फायदे होते हैं.