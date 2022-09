Driving License: घर बैठे मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान; नहीं लगाने पड़ेंगे RTO Office के चक्कर

Apply for Driving License Online: जिस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको कभी RTO ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने होते थे. इस काम को अब सरकार ने और आसान कर दिया है. अब आप घर बैठे-बैठे ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) जैसे कई काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) ने नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से लेकर परमिट से जुड़ी करीब 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. इससे पहले लोग केवल 18 सेवाओं का फायदा ले पाते थे. सरकार के इस ऐलान के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी आसान हो जाएगा.

मिलेंगी ये सुविधाएं

इन 58 ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है. मंत्रालय ने कहा है कि आधार वेरिफिकेशन के बेस पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम घर पर बैठे हो जाएंगे. इसके साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करना, लाइसेंस में एड्रेस अपडेट कराना और व्हीकल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है.

MoRTH has issued a notification increasing 18 citizen-centric services to 58 services related to driving license, conductor license, vehicle registration, permit, transfer of ownership etc, completely online, eliminating the need to visit the RTO. pic.twitter.com/PCgw7XvYEo

