/पासपोर्ट बनवाने से पहले पॉकेट चेक कर लीजिए, कल से बढ़ जाएगा खर्च; अब इतना लगेगा पैसा

Indian Passport Fees : विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सर्विसेज की फीस में बढ़ोतरी कर दी है. नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी. इसके बाद नया पासपोर्ट बनवाना, पासपोर्ट रिन्यूअल, तत्काल सर्विस, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट का रिप्लेसमेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अन्य पासपोर्ट संबंधी सर्विस पहले की तुलना में महंगी हो जाएंगी.
36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के लिए तत्काल सर्विस की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है. इसी तरह, 60 पन्नों वाले तत्काल पासपोर्ट की फीस 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है. नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से भारत और विदेशों में जमा किए जाने वाले सभी नए आवेदनों पर लागू होंगी.
अगर पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो 36 पन्नों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए अब 3,000 रुपये के बजाय 5,000 रुपये देने होंगे. वहीं, 60 पन्नों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है. 60 पन्नों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट की तत्काल सेवा के लिए अब 5,500 रुपये के बजाय 8,500 रुपये शुल्क देना होगा.
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 36 पन्नों वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट की सामान्य श्रेणी की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दी गई है. तत्काल श्रेणी में यही फीस 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये कर दी गई है. अगर किसी नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सामान्य श्रेणी में रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए 4,250 रुपये और तत्काल श्रेणी में 6,750 रुपये शुल्क देना होगा.
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाणपत्रों की फीस 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है. संशोधित शुल्क संरचना में सरेंडर सर्टिफिकेट और अन्य पासपोर्ट संबंधी दस्तावेजों की फीस भी शामिल है.
विदेश में भारतीय मिशनों और दूतावासों के माध्यम से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों पर अलग शुल्क संरचना लागू होगी. उदाहरण के तौर पर, विदेश में 36 पन्नों वाले नए सामान्य पासपोर्ट के लिए 125 अमेरिकी डॉलर शुल्क तय किया गया है, जबकि तत्काल श्रेणी में इसके लिए 250 अमेरिकी डॉलर देने होंगे.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट के आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी. हालांकि, ये छूट पासपोर्ट री-इश्यू के मामलों में लागू नहीं होगी.