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पासपोर्ट बनवाने से पहले पॉकेट चेक कर लीजिए, कल से बढ़ जाएगा खर्च; अब इतना लगेगा पैसा

सामान्य श्रेणी में 36 पन्नों वाले नए पासपोर्ट या उसके रिन्यूअल की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है. वहीं, 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 30, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:55 PM IST
पासपोर्ट बनवाने से पहले पॉकेट चेक कर लीजिए, कल से बढ़ जाएगा खर्च; अब इतना लगेगा पैसा
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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