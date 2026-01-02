Advertisement
द‍िल्‍ली के पास शुरू हुई मकानों की सेल, 25% की छूट और दाम बढ़ा तो फुल र‍िफंड की सुव‍िधा

द‍िल्‍ली के पास शुरू हुई मकानों की सेल, 25% की छूट और दाम बढ़ा तो फुल र‍िफंड की सुव‍िधा

Realestate Sale: GDA की तरफ से लंबे समय से खाली पड़े फ्लैट्स पर मेगा फ्लैट सेल घोषित की गई है. स्‍कीम के तहत आने वाले फ्लैट इंद‍िरापुरम, मधुबन-बापूधाम, कोयल एनक्‍लेव और इंद्रप्रस्थ जैसे प्रोजेक्ट्स में हैं. सालों से बिक्री नहीं होने के कारण इन फ्लैट्स को अब 25% तक सस्‍ता द‍िया जा रहा है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:59 PM IST
द‍िल्‍ली के पास शुरू हुई मकानों की सेल, 25% की छूट और दाम बढ़ा तो फुल र‍िफंड की सुव‍िधा

Realestate News: अगर आप भी द‍िल्‍ली-एनसीआर में घर खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, द‍िल्‍ली से सटे गाज‍ियाबाद में अब बंपर छूट पर फ्लैट की ब‍िक्री की जा रही है. दरअसल, सालों से बिक्री नहीं होने वाले फ्लैट्स और प्लॉट्स भारी छूट पर ऑफर क‍िये जा रहे हैं. राज्य सरकार की तरफ से ‘आइडियल कॉस्टिंग गाइडलाइंस 2025’ (Ideal Costing Guidelines 2025) को लागू क‍िया गया है. इससे गाज‍ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) और अन्य क्षेत्रों में अनसोल्ड प्रॉपर्टी पर 25% तक का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा. इन पॉलिसी को प्रॉपर्टी के दाम को कंट्रोल करने और खरीदारों के ह‍ितों की रक्षा के लिए लाया गया है.

खाली पड़े फ्लैट्स पर GDA ने घोष‍ित की मेगा सेल

GDA की तरफ से लंबे समय से खाली पड़े फ्लैट्स पर मेगा फ्लैट सेल घोषित की गई है. स्‍कीम के तहत आने वाले फ्लैट इंद‍िरापुरम, मधुबन-बापूधाम, कोयल एनक्‍लेव और इंद्रप्रस्थ जैसे प्रोजेक्ट्स में हैं. सालों से बिक्री नहीं होने के कारण इन फ्लैट्स को अब 25% तक सस्‍ता द‍िया जा रहा है. यह छूट GDA और अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटीज के तहत लागू होगी. यद‍ि पजेशन के समय फ्लैट या प्लॉट की कुल कॉस्‍ट‍िंग 10% से ज्यादा बढ़ती है तो खरीदार को अलॉटमेंट कैंसल कराने का पूरा अधिकार होगा.

इस हालात में रिफंड क‍िया जाएगा पैसा
ऐसा होने पर खरीदार का पूरा पैसा, बैंक ब्याज के साथ रिफंड क‍िया जाएगा. अलॉटमेंट के समय तय कीमत अंतिम भुगतान तक वही रहेगी, क‍िसी तरह की सरप्राइज बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. स्‍कीम के तहत यद‍ि कोई 10 से 25 फ्लैट एक साथ खरीदता है तो उसे 5% से 15% का एक्‍स्‍ट्रा डिस्काउंट द‍िया जाएगा. इस तरह की स्‍कीम ग्रुप इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स के लिए आकर्षक है.

खरीदारी पर क‍िसी तरह की पाबंदी नहीं
पुरानी शर्तों को हटा द‍िया गया है. क‍िसी तरह की इनकम लिमिट फ्लैट खरीदने को लेकर नहीं रखी गई है. कोई भी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद सकता है. इस तरह इंडिविजुअल खरीदार के साथ निवेशक भी आकर्षित होंगे.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

