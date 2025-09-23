EPFO सब्सक्राइबर्स को तोहफा! अब आसानी से निकाल सकेंगे पैसा, जानें क्या कहते हैं नए नियम

फेस्टिव सीजन से पहले देशभर के नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार कर्मचारियों की जेब ढीली करने की तैयारी में है. अगर आप भी अपने वेतन का हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा करते हैं, तो अब आपका पैसा निकालना पहले से कहीं आसान हो सकता है. सरकार जल्द ही EPFO के विदड्रॉअल नियमों को आसान बनाने जा रही है. इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें अब शादी, मकान खरीदने या बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों के लिए कड़ी शर्तों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, EPFO सब्सक्राइबर्स को अब अपनी जरूरत के हिसाब से फंड निकालने की ज्यादा आजादी दी जाएगी. अभी तक PF का पूरा पैसा केवल रिटायरमेंट की उम्र (58 साल) पूरी करने पर या फिर दो महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर ही निकाला जा सकता है. इसके अलावा, शादी, मकान या बच्चों की पढ़ाई के लिए PF से पैसा निकालने पर कई शर्तें और समयसीमा लागू होती है.

मौजूदा नियमों की मुश्किलें

शादी के लिए विदड्रॉअल- कम से कम 7 साल नौकरी करनी जरूरी, तब जाकर 50% तक पैसा निकाल सकते हैं.

मकान खरीदने/निर्माण के लिए- 3 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए, तब जाकर 90% तक विदड्रॉअल की इजाजत है.

बच्चों की पढ़ाई के लिए- 7 साल नौकरी के बाद ही 50% तक PF विदड्रॉअल का ऑप्शन मिलता है.

यानी कर्मचारियों को अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है.

क्या बदल सकता है?

एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार हर 10 साल में सब्सक्राइबर्स को उनकी जमा राशि का बड़ा हिस्सा निकालने की इजाजत दे सकती है. अधिकारियों का कहना है कि ये उनका पैसा है, उन्हें जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करने की आजादी मिलनी चाहिए.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

एक्सपर्ट मानते हैं कि यह बदलाव खासकर लोअर और मिडिल-इनकम ग्रुप के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा. फिलहाल कड़े नियम और लंबी कागजी प्रक्रिया लोगों को मजबूर करती है कि वे अपने ही पैसे के लिए कर्ज लें. अगर नए नियम लागू होते हैं तो कर्मचारी अपनी रियल-लाइफ जरूरतों को बिना कर्ज के पूरा कर सकेंगे.