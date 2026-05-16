Ola, Uber और Zomato गिग वर्कर्स की हड़ताल...पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर विरोध तेज; जानिए क्या है डिमांड?

Gig Workers Nationwide Strike : गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (GIPSWU) ने शनिवार को देशभर में ऐप आधारित सेवाओं को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रखने का आह्वान किया है. यूनियन ने हाल ही में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बाद डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए न्यूनतम ₹20 प्रति किलोमीटर भुगतान की मांग रखी है.

क्या है यूनियन की डिमांड?

यूनियन का कहना है कि ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से फूड डिलीवरी, राइड-हेलिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य ऐप आधारित सेवाओं में काम करने वाले लाखों श्रमिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है. संस्था के अनुसार देशभर में लगभग 1.2 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इस बढ़ोतरी से सीधे प्रभावित हो सकते हैं.

GIPSWU ने बताया कि हाल ही में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. ये पिछले चार वर्षों में पहली बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है. यूनियन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का परिणाम बताया है.

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महंगाई से जूझ रहे श्रमिकों पर और दबाव बढ़ा

GIPSWU की अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि ईंधन के साथ-साथ LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने पहले से ही महंगाई से जूझ रहे श्रमिकों पर और दबाव बढ़ा दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आय में सुधार नहीं किया गया तो कई गिग वर्कर्स को यह क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. यूनियन ने सरकार और प्लेटफॉर्म कंपनियों से अपील की है कि डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए ₹20 प्रति किलोमीटर का न्यूनतम रेट तय किया जाए.

साथ ही कहा गया कि स्विगी, जोमैटो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्कर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक दोपहिया वाहनों पर काम करते हैं. दिसंबर 2025 में भी गिग वर्कर्स ने कम वेतन और खराब कार्य परिस्थितियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की थी.