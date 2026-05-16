Advertisement
trendingNow13219110
Hindi NewsबिजनेसOla, Uber और Zomato गिग वर्कर्स की हड़ताल...पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर विरोध तेज; जानिए क्या है डिमांड?

Ola, Uber और Zomato गिग वर्कर्स की हड़ताल...पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर विरोध तेज; जानिए क्या है डिमांड?

यूनियन ने हाल ही में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बाद डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए न्यूनतम ₹20 प्रति किलोमीटर भुगतान की मांग रखी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 16, 2026, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/social media
Source : X/social media

Gig Workers Nationwide Strike : गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (GIPSWU) ने शनिवार को देशभर में ऐप आधारित सेवाओं को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रखने का आह्वान किया है. यूनियन ने हाल ही में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बाद डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए न्यूनतम ₹20 प्रति किलोमीटर भुगतान की मांग रखी है.

क्या है यूनियन की डिमांड?

यूनियन का कहना है कि ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से फूड डिलीवरी, राइड-हेलिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य ऐप आधारित सेवाओं में काम करने वाले लाखों श्रमिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है. संस्था के अनुसार देशभर में लगभग 1.2 करोड़ गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इस बढ़ोतरी से सीधे प्रभावित हो सकते हैं.

GIPSWU ने बताया कि हाल ही में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. ये पिछले चार वर्षों में पहली बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है. यूनियन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का परिणाम बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 महंगाई से जूझ रहे श्रमिकों पर और दबाव बढ़ा

GIPSWU की अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि ईंधन के साथ-साथ LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने पहले से ही महंगाई से जूझ रहे श्रमिकों पर और दबाव बढ़ा दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आय में सुधार नहीं किया गया तो कई गिग वर्कर्स को यह क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. यूनियन ने सरकार और प्लेटफॉर्म कंपनियों से अपील की है कि डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए ₹20 प्रति किलोमीटर का न्यूनतम रेट तय किया जाए.

साथ ही कहा गया कि स्विगी, जोमैटो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्कर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक दोपहिया वाहनों पर काम करते हैं. दिसंबर 2025 में भी गिग वर्कर्स ने कम वेतन और खराब कार्य परिस्थितियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की थी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gig Workers Nationwide Strike

Trending news

NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
Maharashtra
NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
Shashi Tharoor
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
General Upendra Dwivedi
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
Bengal
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
iran us war
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
Weird Human Body Facts
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
Swapna Barman
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
asansol violence
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
Mamata Banerjee
'जिसे जाना है जाए, मैं अकेले TMC को खड़ी कर लूंगी... ममता का बागी नेताओं को दो-टूक
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी
Weather
मई में लू-तूफान का अटैक, कहीं आंधी तूफान से बिगड़े हालत तो यहां कहर बरपाएगी गर्मी