बैंक चेक यूज करने वालों को झटका, घंटों वाली चेक क्‍ल‍ियरेंस सर्व‍िस फुस्‍स! अभी भी लग रहा इतना समय

RBI Cheque Clearance System: आरबीआई की तरफ से प‍िछले द‍िनों र‍ियल-टाइम चेक क्‍लीयरेंस सिस्टम शुरू करने के साथ ही दावा क‍िया गया था क‍ि अब चेक घंटों में क्‍ल‍ियर होकर अकाउंट में पैसा आ जाएगा. लेक‍िन यह स‍िस्‍टम अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 11, 2025, 05:39 PM IST
Real Time Cheque Clearance: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से प‍िछले द‍िनों दावा क‍िया गया था क‍ि अब चेक अकाउंट में जमा क‍िये जाने के बाद कुछ ही घंटों में क्‍ल‍ियर हो जाएगा. आरबीआई (RBI) ने नए स‍िस्‍टम को लागू करते समय बताया क‍ि अब क्‍लीयर‍िंग में दो से तीन द‍िन का समय नहीं बल्‍क‍ि कुछ ही घंटों में यह काम हो जाएगा. इस स‍िस्‍टम को केंद्रीय बैंक की तरफ से र‍ियल-टाइम चेक क्‍लीयरेंस सिस्टम (Real Time Cheque Clearance System) नाम द‍िया गया. काम जल्‍दी होने के दावे के साथ शुरू क‍िये गए इस स‍िस्‍टम में कई तरह की समस्‍याएं आ रही हैं.

टेक्‍न‍िकल इश्‍यू के कारण चेक क्लियर होने में देरी

बैंक कस्‍टमर का कहना है क‍ि बैंक कर्मचारियों की ट्रेनिंग की कमी और टेक्‍न‍िकल इश्‍यू के कारण चेक क्लियर होने में देरी हो रही है. पहले चेक को अकाउंट में जमा करने के बाद क्लियर होने में एक से दो द‍िन का समय लगता था. लेकिन नए सिस्टम में उसी दिन चेक क्लियर करके पैसे अकाउंट में जमा करने के टारगेट के साथ शुरू क‍िया गया. यह पुराने बैच-बेस्‍ड प्रोसेस को बदलने की कोशिश है. लेकिन चेक की खराब फोटो, स्कैनिंग से जुड़ी गलती और कर्मचारियों की कम ट्रेनिंग के कारण चेक रिजेक्ट हो रहे हैं. इसके बाद इन चेक को पुराने तरीके से प्रोसेस क‍िया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कल से लागू हो रहा RBI का नया न‍ियम, 2 से 3 द‍िन नहीं... अब घंटों में क्‍ल‍ियर होगा चेक

क‍िस तरह की समस्‍याएं सामने आ रहीं?
ईटी में प्रकाश‍ित खबर के अनुसार मुंबई के एक प्राइवेट बैंक के अधिकारी ने बताया क‍ि कर्मचारियों को नए प्रोसेस की ट्रेनिंग नहीं मिली. चेक स्कैन करके डिजिटल इमेज तुरंत भेजनी होती है, लेकिन सिस्टम में परेशान‍ियां हैं. कई बार नंबर और कोट्स स्कैन नहीं होते. अगर चेक क्लियर नहीं होता तो उसे दोबारा मैन्युअल जांचना पड़ता है, जिससे देरी हो रही है.

आरबीआई ने टाइम ल‍िम‍िट बढ़ाई
इस तरह की समस्याओं को कम करने के लिए आरबीआई (RBI) की तरफ से बुधवार को रात 11 बजे तक चेक क्लियर करने का समय बढ़ाया गया. यह समय आमतौर पर शाम 7 बजे तक का ही होता है. एनबीएफसी के एक अध‍िकारी ने बताया क‍ि हमने शनिवार को 20 करोड़ रुपये के चेक जमा किए लेकिन अभी तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए, जबकि कस्‍टमर के अकाउंट से पैसा कट चुका है. हालांक‍ि बैंकरों का कहना है क‍ि अभी नए स‍िस्‍टम की ये शुरुआती समस्याएं हैं. उम्‍मीद है क‍ि अगले एक-दो हफ्ते में सिस्टम पूरी तरह ठीक हो जाएगा. लेकिन परेशान ग्राहकों की तरफ से सोशल मीडिया पर अपनी परेशान‍ियां शेयर की जा रही हैं. 

