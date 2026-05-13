आसमान में संकट! दुनिया भर में उड़ानों पर ब्रेक, कई एयरलाइंस ने सैकड़ों फ्लाइट्स कीं रद्द; जानिए क्या है वजह?

Flight Cancellation Updates : बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच एयर इंडिया ने जून से अगस्त 2026 तक कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती और कुछ सर्विस को अस्थायी रूप से निलंबित करने का ऐलान किया है. एयरलाइन के मुताबिक, कुछ क्षेत्रों में जारी एयरस्पेस प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे जेट फ्यूल की कीमतों के चलते ये फैसला लिया गया है. एयर इंडिया ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को संतुलित रखने के लिए चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर सर्विसेज का पुनर्गठन किया गया है.

इन रूट्स पर सबसे ज्यादा असर

दिल्ली-शिकागो उड़ान सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है

दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को उड़ानें 10 साप्ताहिक से घटाकर 7 साप्ताहिक कर दी गई हैं Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली-टोरंटो सेवा जुलाई तक 10 से घटाकर 5 साप्ताहिक रहेगी, जबकि अगस्त से इसे फिर दैनिक किया जाएगा

मुंबई-नेवार्क उड़ानों को बढ़ाकर 3 से 7 साप्ताहिक किया गया है

दिल्ली-न्यूयॉर्क (JFK) सेवा पहले की तरह 7 साप्ताहिक जारी रहेगी

दिल्ली-नेवार्क और मुंबई-न्यूयॉर्क (JFK) सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी

यूरोप जाने वाली उड़ानों में भी कटौती

दिल्ली-पेरिस उड़ानें 14 से घटाकर 7 साप्ताहिक कर दी गई हैं

दिल्ली-कोपेनहेगन, वियना, ज्यूरिख और रोम रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम की गई है

दिल्ली-मिलान सेवा 5 से घटाकर 4 साप्ताहिक कर दी गई है

ऑस्ट्रेलिया और एशिया रूट भी प्रभावित

दिल्ली-मेलबर्न और दिल्ली-सिडनी उड़ानें 7 से घटाकर 4 साप्ताहिक कर दी गई हैं

दिल्ली-शंघाई सेवा अगस्त तक बंद रहेगी

दिल्ली-सिंगापुर उड़ानें 24 से घटाकर 14 साप्ताहिक कर दी गई हैं

मुंबई-सिंगापुर उड़ानें 14 से घटाकर 7 साप्ताहिक होंगी

चेन्नई-सिंगापुर सेवा अगस्त तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी

FlightAware.com के लाइव फ्लाइट डिले और कैंसलेशन आंकड़ों के मुताबिक, आज दुनियाभर में हवाई सेवाओं पर बड़ा असर देखने को मिला है. आज कुल 6,363 उड़ानें देरी से संचालित हुईं. अमेरिका के भीतर, अमेरिका आने-जाने वाली या वहां से उड़ान भरने वाली 441 फ्लाइट्स प्रभावित रहीं. वहीं, आज कुल 391 उड़ानें रद्द की गईं. इनमें से अमेरिका से जुड़ी 29 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.