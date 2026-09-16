/खाड़ी युद्ध और होर्मुज संकट के बीच घटी तेल की मांग, ग्लोबल डिमांड में भारी गिरावट पर IEA ने जारी की रिपोर्ट

Crude Oil : भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है. ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और गैस का आयात करता है. इसी तरह से चीन की अर्थव्यवस्था भी तेल आयात पर टिकी है.खाड़ी युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई अटकी है, तेल के दाम बढ़े हैं. ग्लोबल इकोनॉमी तेल संकट की वजह से प्रभावित हुई है. तेज की बढ़ती कीमत के बीच दुनियाभर में तेल की डिमांड में गिरावट आई है.
तेल की डिमांड में गिरावट
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ऑयल मार्केट रिपोर्ट (OMR) रिपोर्ट जारी की है.जिसमें एजेंसी ने साल 2026 के लिए तेल के अनुमान को गिरा दिया है. एजेंसी का अनुमान है कि साल 2026 में वैश्विक तेल की डिमांड 25,00,000 बैरल प्रतिदिन घटेगी. इससे पहले अगस्त में एजेंसी का अनुमान 9.4 लाख बैरल प्रतिदिन का था. अपनी रिपोर्ट में एजेंसी ने जहां 2026 के लिए तेल की मांग को घटाया है, वहीं साल 2027 में इसमें रिकवरी की उम्मीद भी जताई है. IEA की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में वैश्विक तेल की मांग 102.45 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है. साल 2027 में मांग बढ़कर 105.01 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान है.
तेल की मांग में कमी की वजह क्या है ?
साल के शुरुआत में एजेंसी ने उम्मीद जताई थी कि दुनिया में तेल की रोजाना खपत में 7,00,000 बैरल की तेजी आएगी, लेकिन फरवरी 2026 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया, होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से तेल की सप्लाई अटक गई. तेल सप्लाई अटकी, तो विकल्प की तलाश शुरू हो गई. चीन की बात करें, तो उसने ईवी जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया. भारत ने E20 को प्रमोट किया है. तेल की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स तलाशे जा रहे हैं.
तेल की महंगाई
तेल सप्लाई अटकने से अमेरिका जैसे विशाल तेल भंडार वाले देशों में भी ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई.अमेरिका में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड $6.20 प्रति गैलन तक बढ़ गई हैं. रूस में गैसोलीन की इतनी कमी हुई कि उसे भारत समेत कई देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात करना पड़ा है.