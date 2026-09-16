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खाड़ी युद्ध और होर्मुज संकट के बीच घटी तेल की मांग, ग्लोबल डिमांड में भारी गिरावट पर IEA ने जारी की रिपोर्ट

भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है. ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल और गैस का आयात करता है. इसी तरह से चीन की अर्थव्यवस्था भी तेल आयात पर टिकी है.खाड़ी युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई अटकी है, तेल के दाम बढ़े हैं. ग्लोबल इकोनॉमी तेल संकट की वजह से प्रभावित हुई है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 16, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:42 PM IST
खाड़ी युद्ध और होर्मुज संकट के बीच घटी तेल की मांग, ग्लोबल डिमांड में भारी गिरावट पर IEA ने जारी की रिपोर्ट

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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