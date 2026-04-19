50 दिन की जंग, दुनिया से करीब 4.63 लाख करोड़ रुपये स्वाहा; तेल बाजार में हड़कंप

Global Energy Market : ईरान युद्ध के लगभग 50 दिन पूरे होने को हैं और इस दौरान वैश्विक ऊर्जा बाजार को 50 अरब डॉलर से ज्यादा के कच्चे तेल का नुकसान हुआ है. एनालिस्ट ने चेतावनी दी है कि इसका असर महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक रह सकता है. फरवरी के आखिर में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 500 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल बाजार से बाहर हो चुका है. Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति बाधा मानी जा रही है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को कहा कि लेबनान में सीजफायर समझौते के बाद भी होर्मुज खुला हुआ है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए 'जल्द' समझौता होगा. हालांकि इसकी कोई तय समयसीमा नहीं बताई गई है. 500 मिलियन बैरल तेल की वॉल्यूम अमेरिका की करीब एक महीने की मांग, यूरोप की एक महीने से ज्यादा मांग, अमेरिकी सेना के छह साल के ईंधन उपयोग और वैश्विक शिपिंग को चार महीने तक चलाने के बराबर है.

80 लाख बैरल कच्चे तेल के उत्पादन का नुकसान

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विश्लेषक इयान मोवाट ने कहा, ये वैश्विक एविएशन डिमांड को 10 हफ्तों तक रोकने, दुनिया भर में 11 दिनों तक सड़क यात्रा बंद होने या वैश्विक अर्थव्यवस्था को पांच दिनों तक बिना तेल के चलाने के बराबर है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में खाड़ी देशों के उत्पादकों को रोजाना करीब 80 लाख बैरल कच्चे तेल के उत्पादन का नुकसान हुआ है.

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सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और ओमान से जेट ईंधन का निर्यात फरवरी के 19.6 मिलियन बैरल से गिरकर मार्च और अप्रैल के पहले आधे हिस्से में सिर्फ 4.1 मिलियन बैरल रह गया. विश्लेषक जोहान्स राउबॉल ने कहा, 'संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत औसतन 100 डॉलर प्रति बैरल रही है.

सामान्य उत्पादन पर लौटने में लग सकते हैं 4 से 5 महीने

तनाव कम होने के संकेतों के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि सप्लाई सामान्य होने में समय लगेगा. अप्रैल में वैश्विक ऑनशोर क्रूड स्टॉक करीब 45 मिलियन बैरल घट चुका है, जबकि मार्च के आखिर से उत्पादन बाधा औसतन 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन रही है. कुवैत और इराक के भारी तेल क्षेत्रों को सामान्य उत्पादन पर लौटने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं. वहीं, रिफाइनरियों और कतर के रास लाफान LNG कॉम्प्लेक्स को हुए नुकसान के कारण क्षेत्रीय एनर्जी इंफ्रा की पूरी बहाली में कई साल लग सकते हैं.