/Global Hunger Index: भूख से बिलबिला रहा पाकिस्तान, बद से बदतर हुए हालात; साउथ एशिया में सबसे खराब स्कोर

'खाद्य एवं कृषि संगठन' (एफएओ) के अनुसार, 2023 से 2025 के बीच दक्षिण एशिया (ईरान सहित) में 218 मिलियन लोग कुपोषण का शिकार थे, जो दुनियाभर में कुपोषित लोगों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई है. ग्लोबल लेवल पर करीब दो दशकों की प्रगति के बाद भुखमरी एक बार फिर बढ़ रही है. 2026 का वैश्विक स्कोर 18.1 है, जो 2018 के 17.6 के स्कोर से बदतर है. 2018 के बाद से 32 देशों में भुखमरी बढ़ी है, और 57 देश ऐसे हैं जो 2030 तक भुखमरी के निम्न स्तर को भी हासिल करने में विफल रहने की राह पर हैं. इस सूचकांक के चार संकेतकों में से तीन कुपोषण, बच्चों का कम कद (स्टंटिंग) और बच्चों का कम वजन (वेस्टिंग) की स्थिति खराब हुई है, जबकि केवल बाल मृत्यु दर में थोड़ी कमी आई है.