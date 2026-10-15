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Global Hunger Index: भूख से बिलबिला रहा पाकिस्तान, बद से बदतर हुए हालात; साउथ एशिया में सबसे खराब स्कोर

ग्लोबल लेवल पर करीब दो दशकों की प्रगति के बाद भुखमरी एक बार फिर बढ़ रही है. 2026 का वैश्विक स्कोर 18.1 है, जो 2018 के 17.6 के स्कोर से बदतर है. 2018 के बाद से 32 देशों में भुखमरी बढ़ी है, और 57 देश ऐसे हैं जो 2030 तक भुखमरी के निम्न स्तर को भी हासिल करने में विफल रहने की राह पर हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 15, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 02:21 PM IST
Global Hunger Index: भूख से बिलबिला रहा पाकिस्तान, बद से बदतर हुए हालात; साउथ एशिया में सबसे खराब स्कोर

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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