iran israel war: इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच ग्लोबल शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है. अब यह देखने वाली बात होगी कि दलाल स्ट्रीट पर आज निवेशकों का क्या रुख रहेगा?
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Share Market Update: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही नरमी का रुख दिखा रहे हैं लेकिन निवेशकों के बीच डर का माहौल बना हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित हमलों को 10 दिन के लिये टाल दिया गया है. ट्रंप के रुख में आई नरमी का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर देखने को मिला, लेकिन दुनियाभर के बाजार में गिरावट देखी जा रही है. ट्रंप ने कहा कि यह फैसला ईरान की तरफ से अनुरोध किये जाने के बाद लिया गया. अमेरिका के इस कदम को जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. आइए देखते हैं दुनियाभर के बाजार का हाल-
> डाउ जोन्स 196 अंक की बढ़त के साथ 46,161 अंक पर देखा गया. कारोबारी सत्र के दौरान इस प्रमुख सूचकांक ने 46,547 का हाई लेवल टच किया.
> S&P 500 भी करीब 2 प्रतिशत (114.74 अंक) की गिरावट के साथ 6,477 अंक पर आ गया.
> नैस्डेक में बड़ी गिरावट देखी जा रही और यह 500 अंक से ज्यादा टूटकर 21408 अंक पर पहुंच गया. कारोबारी सत्र के दौरान नैस्डेक ने 21,823 अंक पर पहुंच गया था.
> एशियाई बाजार की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) को लाल निशान पर कारोबार करते देखा गया. सुबह 7.15 बजे करीब गिफ्ट निफ्टी 166 अंक टूटकर 23112 अंक पर देखा गया.
> जापान का निक्केई 680 अंक से ज्यादा टूटकर 52,923 अंक पर कारोबार कर रहा है. ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने 53,355 का हाई टच किया.
> कोस्पी इंडेक्स 157.95 अंक नीचे गिरकर 5,304 अंक पर पहुंच गया.
> लंदन स्टॉक एक्सचेंज के FTSE 100 में भी गिरावट देखी जा रही है. यह 135 अंक गिरकर 9972 अंक पर पहुंच गया.
> फ्रेंच स्टॉक एक्सचेंज का CAC भी 77.24 अंक गिरकर 7,769 अंक पर आ गया.
रामनवमी की छुट्टी के कारण भारतीय शेयर बाजार में 26 मार्च को अवकाश था. अब ग्लोबल मार्केट में गिरावट को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार के 27 मार्च को लाल निशान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है. यह गिरावट खास तौर पर अमेरिका-ईरान जंग को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच देखी जा रही है. हालांकि, बुधवार यानी 25 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख देखा गया था. दोनों प्रमुख सूचकांक तेजी के साथ बंद हुए थे. 25 मार्च के कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 1205 अंक चढ़कर 75,273 अंक पर और निफ्टी सूचकांक 394 अंक की तेजी के साथ 23,306 अंक पर बंद हुआ था.
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच क्रूड ऑयल की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड के दाम गिरकर 106.6 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. आपको बता दें ईरान की तरफ से कुछ तेल टैंकरों होर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है. इसके बाद ग्लोबल सप्लाई में थोड़ी राहत देखी जा रही है.