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होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर मिसाइल हमले, समंदर में भड़की तेल की 'आग', क्रूड के दाम में आया उबाल

Petrol-Diesel Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर्स पर हमलों के बीच क्रूड ऑयल की कीमत 101 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. इंटरनेशनल ऑयल मार्केट और भारत पर इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 08, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Oct 08, 2026, 10:33 AM IST
होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर मिसाइल हमले, समंदर में भड़की तेल की 'आग', क्रूड के दाम में आया उबाल

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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