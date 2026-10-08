होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर मिसाइल हमले, समंदर में भड़की तेल की 'आग', क्रूड के दाम में आया उबाल

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग हल्का पड़ने का नाम नहीं ले रही है. इस संघर्ष के बीच समुद्री कमर्शियल रूट पर हमलों के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल (Crude Oil) के दाम फिर भागने लगे हैं. आज सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.33 डॉलर चढ़कर 101.53 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. दूसरी तरफ, WTI क्रूड 1.11 डॉलर की तेजी के साथ 89.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष का आठवां महीना शुरू हो गया है. इससे फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर्स को लेकर गंभीर खतरा मंडराने लगा है.
होर्मुज के जरिये दुनियाभर के कुल तेल और ईंधन व्यापार का करीब 20% हिस्सा गुजरता है. अक्टूबर में इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों पर हमले काफी बढ़ गए हैं. गल्फ देशों से तेल का निर्यात बढ़ा है, लेकिन जहाजों और क्रू मेंबर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ गई है. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार कतर के नॉर्थ में एक तेल टैंकर पर कई मिसाइलों से हमला किया गया. इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है. एएनजेड (ANZ) बैंक के सीनियर कमोडिटी स्ट्रैटेजिस्ट डेनियल हाइन्स के अनुसार आमतौर पर हमलों दौरान तेल की सप्लाई काफी घट जाती है. लेकिन इस बार उत्पादक रिस्क उठाकर भी तेल भेज रहे हैं.
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने रिकॉर्ड तेल की कीमत और सप्लाई को लेकर होने वाली किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए अपने इमरजेंसी स्टॉक को तेजी से बाजार में भेजने पर सहमति जताई है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस कदम से केवल कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है. ANZ बैंक के अनुसार IEA की तरफ से यह रिलीज पहले से तय 400 मिलियन बैरल के प्लान का हिस्सा है. इससे बाजार में नया प्रोडक्शन नहीं जुड़ता, बल्कि महज मौजूदा फ्लो को कुछ समय के लिए सपोर्ट मिलता है.
दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता और उत्पादक देश अमेरिका से आए आंकड़ों ने भी तेल के दाम में तेजी लाने में मदद की है. यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के अनुसार 2 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में अमेरिका का क्रूड ऑयल रिजर्व 3.2 मिलियन बैरल घटकर 424.1 मिलियन बैरल रह गया, यह बाजार के अनुमान से काफी ज्यादा गिरावट है. इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल का स्टॉक भी पिछले पांच साल के एवरेज से नीचे बना हुआ है. यदि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर टिके रहते हैं तो भारत जैसे आयात पर निर्भर रहने वाले देशों में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा होने की आशंका बढ़ सकती है.