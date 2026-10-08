होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर मिसाइल हमले, समंदर में भड़की तेल की 'आग', क्रूड के दाम में आया उबाल

दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता और उत्पादक देश अमेरिका से आए आंकड़ों ने भी तेल के दाम में तेजी लाने में मदद की है. यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के अनुसार 2 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में अमेरिका का क्रूड ऑयल रिजर्व 3.2 मिलियन बैरल घटकर 424.1 मिलियन बैरल रह गया, यह बाजार के अनुमान से काफी ज्यादा गिरावट है. इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल का स्टॉक भी पिछले पांच साल के एवरेज से नीचे बना हुआ है. यदि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक 100 डॉलर से ऊपर टिके रहते हैं तो भारत जैसे आयात पर निर्भर रहने वाले देशों में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल महंगा होने की आशंका बढ़ सकती है.