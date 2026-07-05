/दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी, टॉप 10 में यूरोपीय देशों का जलवा, जानें भारत-पाकिस्तान और चीन किस नंबर पर?

Global Passport Index 2026: ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट खिसककर 125वें स्थान पर आ गया है, जिससे अब सिर्फ 26 देशों में वीजा-फ्री एंट्री मिलेगी. भारत नामीबिया और चीन से पीछे है, जबकि टॉप 10 में स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देशों का दबदबा है. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में टॉप 10 कौन-कौन से है...
ग्लोबल ट्रैवल मोबिलिटी और पासपोर्ट की ताकत को दर्शाने वाले 'ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026' के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो भारत के लिहाज से बेहद निराशाजनक हैं. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में जो थोड़ा-बहुत सुधार देखा गया था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और भारत एक बार फिर टॉप 100 की लिस्ट से बाहर हो गया है. इस नए इंडेक्स के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट अब खिसककर 125वें पायदान पर आ चुका है.
अगर पिछले कुछ सालों के ट्रेंड पर नजर डालें, तो साल 2021 से 2023 के बीच भारत लगातार 127वें स्थान पर बना हुआ था. इसके बाद साल 2025 में मामूली सुधार के साथ भारत 124वें नंबर पर पहुंचा था, लेकिन 2026 की इस नई रिपोर्ट ने देश को फिर से तगड़ा झटका दिया है.
वैश्विक मंच पर भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग अब नामीबिया से भी नीचे आ गई है. इसके अलावा भारत फिलीपींस, मोरक्को और उज़्बेकिस्तान जैसे विकासशील देशों से भी इस रेस में पिछड़ गया है. हालांकि, सांत्वना की बात यह है कि देश अभी भी अजरबैजान और किर्गिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं से थोड़ा आगे चल रहा है.
रैंकिंग गिरने का सीधा असर भारतीय नागरिकों की बिना वीजा यात्रा करने की क्षमता पर पड़ा है. अब भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के केवल 26 देशों में ही वीजा-फ्री एक्सेस या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इनमें भूटान, नेपाल, जमैका, मकाऊ, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, अंगोला और बारबाडोस जैसे चुनिंदा देश और क्षेत्र शामिल हैं. इसके विपरीत, दुनिया के करीब 88 प्रमुख देशों में दाखिल होने के लिए भारतीयों को आज भी एक लंबी वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. इन देशों में यूनाइटेड स्टेट्स (US), यूनाइटेड किंगडम (UK), जर्मनी, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) जैसे शक्तिशाली राष्ट्र शामिल हैं.
यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, तो इस इंडेक्स में चीन 104वें नंबर के साथ क्षेत्र में सबसे मजबूत स्थिति में बना हुआ है. वहीं दूसरी तरफ, भले ही भारत 125वें नंबर पर हो, लेकिन उसकी स्थिति कई अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में काफी बेहतर है. इस सूची में नेपाल 164वें नंबर पर है, बांग्लादेश 166वें नंबर पर संघर्ष कर रहा है, जबकि आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इस इंडेक्स में सबसे नीचे 188वें नंबर पर काबिज है.
इस साल की रैंकिंग में साफ तौर पर यूरोपीय देशों का दबदबा देखने को मिला है, जिससे यह साबित होता है कि ग्लोबल ट्रैवल मोबिलिटी के मामले में यूरोप महाद्वीप आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर क्षेत्र है. दिलचस्प बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस जैसे महाशक्तिशाली देश इस बार टॉप 10 की सूची से बाहर होकर संयुक्त रूप से 11वें नंबर पर रहे, जबकि कनाडा को 13वां स्थान मिला है.
1. स्वीडन
2. स्विट्जरलैंड
3. फिनलैंड
4. जर्मनी
5. डेनमार्क
6. नीदरलैंड्स
7. आयरलैंड
8. यूनाइटेड किंगडम
9. नॉर्वे
10. सिंगापुर
इस सूची में स्वीडन दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में नंबर वन पर काबिज है, जबकि टॉप 10 में जगह बनाने वाला सिंगापुर इकलौता एशियाई देश है.