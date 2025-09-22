 UPI बदल देगा ग्लोबल पेमेंट मार्केट की तस्वीर, कुछ ही सालों में करेगा 2.4 ट्रिलियन डॉलर को पार
Advertisement
trendingNow12932698
Hindi Newsबिजनेस

UPI बदल देगा ग्लोबल पेमेंट मार्केट की तस्वीर, कुछ ही सालों में करेगा 2.4 ट्रिलियन डॉलर को पार

ग्लोबल पेमेंट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 22, 2025, 06:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPI बदल देगा ग्लोबल पेमेंट मार्केट की तस्वीर, कुछ ही सालों में करेगा 2.4 ट्रिलियन डॉलर को पार

Payment: ग्लोबल पेमेंट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. फिनटेक कंपनियों  के योगदान की मदद से पेमेंट का मार्केट तेजी से बढ़ता जा रहा है और ताजा रिपोर्ट की माने तो अगले 4 सालों में यह मार्केट  2.4 ट्रिलियन डॉलर का होगा.   बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2029 तक वैश्विक पेमेंट रेवेन्यू 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. एजेन्टिक AI, डिजिटल करेंसी और भारत के UPI जैसे रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम इस इंडस्ट्री की अगली बड़ी लहर को आकार देंगे, जिससे पैसे के लेन-देन का पूरा तरीका बदल जाएगा.

रिपोर्ट की माने तो साल 2019 से चली आ रही 8.8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर अगले पांच सालों में घटकर 4 प्रतिशत रह सकती है. लेकिन यह धीमी ग्रोथ एक बड़े परिवर्तन का संकेत है. इंडस्ट्री के लिए अब पारंपरिक ग्रोथ के तरीके उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं. इस बदलाव में रियल-टाइम अकाउंट-टू-अकाउंट (A2A) पेमेंट सिस्टम सबसे आगे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, A2A पेमेंट वॉल्यूम में 2024 में दुनिया भर में 40 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अब हर महीने 19 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है. 

AI और डिजिटल करेंसी का दबदबा  

Add Zee News as a Preferred Source

ये सिस्टम अब दुनिया भर में डिजिटल रिटेल पेमेंट का लगभग एक चौथाई हिस्सा बन चुके हैं. भारत और ब्राजील जैसे देशों में तो 50 प्रतिशत से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन इन्हीं के जरिए हो रहे हैं. भविष्य का पेमेंट बाजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल करेंसी से तय होगा. रिपोर्ट का अनुमान है कि एजेन्टिक AI का ई-कॉमर्स खर्च पर 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का प्रभाव पड़ सकता है. स्टेबलकॉइन का वॉल्यूम 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, हालांकि अभी इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए हो रहा है और रियल वर्ल्ड पेमेंट में इसकी हिस्सेदारी सिर्फ 1 प्रतिशत है.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

#UPI #RBI #RupayCreditCard #Business

Trending news

कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
;