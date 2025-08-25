ट्रंप के देश की एजेंसी का भारत पर भरोसा, कहा 50% टैरिफ से कुछ नहीं बिगड़ेगा, 6.5% की रफ्तार से दौड़ेगी GDP

Fitch on India Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं. टैरिफ के जरिए भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. दवाब बढ़ाकर ट्रेड डील के लिए मनवाना चाह रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके ही देश की एजेंसी कह रही है कि भारत पर इस टैरिफ का कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है. ग्लोबल रेटिंगह एजेंसी Fitch रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है. फिच ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिखाया है. फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए उसकी मजबूत ग्रोथ पर भरोसा दिखाया है.

भारत की ग्रोथ पर भरोसा

फिच रेटिंग ने भारत की मजबूत ग्रोथ पर भरोसा रखते हुए उसे BBB- पर बरकरार रखा है. बता दें कि फिच से पहले S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत पर भरोसा जताते हुए उसकी रेटिंग को BBB-से बढ़ाकर BBB कर दिया था. 18 साल के बाद उसने भारत की रेटिंग बदली थी. अब फिच ने भले न रेटिंग को बदला हो, लेकिन जीडीपी को लेकर बड़ी बात कही है. फिच ने आउटलुक को स्टेबल बताया है.

टैरिफ को लेकर फिच ने क्या कहा

वहीं ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5 फीसदी रह सकता है. अपनी रिपोर्ट में फिच ने कहा है कि फिलहाल भारत का इकोनॉमिक लुकआउट दूसरे समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत है. इस रिपोर्ट में टैरिफ को लेकर जो कहा वो सबसे अहम है. फिच ने कहा कि अमेरिका की ओर से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसका भारत की जीडीपी पर सीधा प्रभाव मामूली होगा. रिपोर्ट में बताया गया कि चूंकि भारत का अमेरिका के साथ कारोबार सिर्फ 2 फीसदी के करीब है. वहीं सरकार ने जीएसटी सुधार के जरिए जोखिमों की भरपाई की पहले से तैयारी कर ली है, इसलिए जीडीपी पर खास फर्क नहीं पड़ेगा.