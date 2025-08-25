 ट्रंप के देश की एजेंसी का भारत पर भरोसा, कहा 50% टैरिफ से कुछ नहीं बिगड़ेगा, 6.5% की रफ्तार से दौड़ेगी GDP
Advertisement
trendingNow12896064
Hindi Newsबिजनेस

ट्रंप के देश की एजेंसी का भारत पर भरोसा, कहा 50% टैरिफ से कुछ नहीं बिगड़ेगा, 6.5% की रफ्तार से दौड़ेगी GDP

Fitch Rating:  अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं. टैरिफ के जरिए भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 25, 2025, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के देश की एजेंसी का भारत पर भरोसा, कहा 50% टैरिफ से कुछ नहीं बिगड़ेगा, 6.5% की रफ्तार से दौड़ेगी GDP

Fitch on India Economy: अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं. टैरिफ के जरिए भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. दवाब बढ़ाकर ट्रेड डील के लिए मनवाना चाह रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके ही देश की एजेंसी कह रही है कि भारत पर इस टैरिफ का कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है.  ग्लोबल रेटिंगह एजेंसी Fitch रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है. फिच ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिखाया है. फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए उसकी मजबूत ग्रोथ पर भरोसा दिखाया है.  

भारत की ग्रोथ पर भरोसा 

फिच रेटिंग ने भारत की मजबूत ग्रोथ पर भरोसा रखते हुए उसे BBB- पर बरकरार रखा है. बता दें कि फिच से पहले S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत पर भरोसा जताते हुए उसकी रेटिंग को BBB-से बढ़ाकर BBB कर दिया था.  18 साल के बाद उसने भारत की रेटिंग बदली थी. अब फिच ने भले न रेटिंग को बदला हो, लेकिन जीडीपी को लेकर बड़ी बात कही है.  फिच ने आउटलुक को स्टेबल बताया है.  बाजार के संकटमोचक बने घरेलू निवेशक, एफपीआई निकासी का दोगुना पैसा बाजार में झोंका, 80 अरब डॉलर का निवेश

Add Zee News as a Preferred Source

 

टैरिफ को लेकर फिच ने क्या कहा 

वहीं ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5 फीसदी रह सकता है.  अपनी रिपोर्ट में फिच ने कहा है कि फिलहाल भारत का इकोनॉमिक लुकआउट दूसरे समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत है. इस रिपोर्ट में टैरिफ को लेकर जो कहा वो सबसे अहम है. फिच ने कहा कि अमेरिका की ओर से भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसका भारत की जीडीपी पर सीधा प्रभाव मामूली होगा.  रिपोर्ट में बताया गया कि चूंकि भारत का अमेरिका के साथ कारोबार सिर्फ 2 फीसदी के करीब है. वहीं सरकार ने जीएसटी सुधार के जरिए जोखिमों की भरपाई की पहले से तैयारी कर ली है, इसलिए जीडीपी पर खास फर्क नहीं पड़ेगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GDP

Trending news

टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
;