ग्लोबल टेंशन की आग से गर्म हुई तेल की हांडी', हिल गया किचन का बजट; 4 महीने में दोगुनी हुई खाने के तेल की कीमतें

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Edible Oil Inflation Doubles : दुनिया भर में जारी जियो-पॉलिटिकल संकट अब सिर्फ एनर्जी मार्केट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर भारतीय रसोई तक पहुंच चुका है. बीते चार महीनों में रिफाइंड खाने के तेल की महंगाई दोगुनी से ज्यादा हो गई है. सरसों तेल की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है. इस समय ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमतें पैक साइज और कैटेगरी के हिसाब से 110 रुपये से लेकर 207 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं. पहले से पेट्रोल-डीजल और अन्य जरूरी खर्चों की मार झेल रहे परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है.
खाने के तेल की महंगाई की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसका असर सिर्फ किचन में इस्तेमाल होने वाले तेल तक सीमित नहीं रहता. इसका प्रभाव धीरे-धीरे कई रोजमर्रा के खाद्य उत्पादों पर भी पड़ता है. दरअसल, खाने के तेल का इस्तेमाल पैकेज्ड स्नैक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, रेडी-टू-ईट फूड्स और कई FMCG उत्पादों में होता है. ऐसे में तेल महंगा होने से बिस्किट, नमकीन, फ्रोजन फूड, इंस्टेंट मील्स और बेकरी आइटम्स की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं. कंपनियां बढ़ती लागत का बोझ पहले खुद उठाती हैं, लेकिन आखिरकार इसका असर ग्राहकों की जेब पर पड़ता है.
मोदी नेचुरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षय मोदी के मुताबिक, वैश्विक तनाव ने सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं बल्कि कई जरूरी कमोडिटी बाजारों को प्रभावित किया है. खाने का तेल इस असर से सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में शामिल है. उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सिर्फ खाद्य तेल की खरीद महंगी नहीं हुई है, बल्कि पैकेजिंग, प्लास्टिक, लैमिनेशन और पेपर जैसी चीजों की लागत भी बढ़ गई है. FMCG कंपनियों के खर्च में इनकी बड़ी हिस्सेदारी होती है.
एनालिस्ट का कहना है कि भारत की स्थिति इस मामले में काफी संवेदनशील है क्योंकि देश अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में रुकावट, शिपिंग खर्च और डॉलर की चाल का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है. रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही वैश्विक सूरजमुखी तेल की सप्लाई प्रभावित हुई थी. अब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और महंगे फ्रेट चार्ज ने वनस्पति तेल बाजार पर नया दबाव बना दिया है. इसका असर भारतीय बाजार में भी साफ दिखाई देने लगा है.
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