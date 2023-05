Go First के भी आए बुरे दिन, Airline के पास खत्म हुआ कैश, दो दिन के लिए रद्द हुईं सभी फ्लाइट्स

Go First Airline के भी बुरे दिन आ गए हैं. जल्द ही एक और एयरलाइन दिवालिया (Indian Airlines) हो सकती है. गो फर्स्ट का भी जेट एयरवेज की तरह ही हाल हो सकता है. वाडिया समूह के स्वामित्व वाली किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है.