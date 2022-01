अब सिर्फ 926 रुपये में हवाई यात्रा! फटाफट करें टिकट बुक, यहां देखें रूट लिस्ट और किराया

प्राइवेट एविएशन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जबरदस्त ऑफर लाया है. अब आप महज 926 रुपये में हवाई यात्रा कर सकते हैं. गो फर्स्ट ने रिपब्लिक डे के मौके पर 'Right to Fly' के नाम से ऑफर शुरू किया है.