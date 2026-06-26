/गोवा को मिला वॉटर मेट्रो का तोहफा, ₹2000 करोड़ के मेगा प्लान को मिली रफ्तार; 8 रूटों पर दौड़ेंगी फेरी, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

सोनोवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुरोध पर इस परियोजना को पहले चरण में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा, 'अगर कोच्चि में वाटर मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है, तो गोवा में भी इसे सफल बनाया जा सकता है.' सोनोवाल गोवा में नए पणजी पोर्ट टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि यह टर्मिनल अन्य नदी बंदरगाहों के लिए एक मॉडल साबित होगा. उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और पिछले 12 वर्षों में देश के समुद्री क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं.