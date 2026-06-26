/गोवा को मिला वॉटर मेट्रो का तोहफा, ₹2000 करोड़ के मेगा प्लान को मिली रफ्तार; 8 रूटों पर दौड़ेंगी फेरी, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

Goa Water Metro Project : केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्रस्तावित गोवा वाटर मेट्रो परियोजना को अब पहले चरण (फेज-1) में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की राजधानी पणजी को मंडोवी नदी के किनारे बसे शहरों और गांवों से जलमार्ग के जरिए जोड़ना है.
केंद्र सरकार ने पहले ही इस परियोजना को प्रारंभिक मंजूरी दे दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (KMRL) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. KMRL ने 38 स्थानों का सर्वे कर आठ संभावित रूट चिन्हित किए हैं. सरकार ने गोवा के मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा देने और वहां एक अत्याधुनिक वॉटर मेट्रो सिस्टम शुरू करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की योजना तैयार की है.
सोनोवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अनुरोध पर इस परियोजना को पहले चरण में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा, 'अगर कोच्चि में वाटर मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है, तो गोवा में भी इसे सफल बनाया जा सकता है.' सोनोवाल गोवा में नए पणजी पोर्ट टर्मिनल भवन के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि यह टर्मिनल अन्य नदी बंदरगाहों के लिए एक मॉडल साबित होगा. उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और पिछले 12 वर्षों में देश के समुद्री क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं.
उन्होंने बताया कि प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है और जहाजों के टर्नअराउंड समय को 95 घंटे से घटाकर 41 घंटे कर दिया गया है. भारतीय नाविकों की संख्या बढ़कर 3.32 लाख हो गई है, जबकि तटीय कार्गो परिवहन दोगुने से अधिक हो चुका है.
सोनोवाल ने ये भी कहा कि देश में क्रूज यात्रियों की संख्या चार गुना से अधिक बढ़ी है. वहीं, परिचालन वाले अंतर्देशीय जलमार्गों की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है और इन जलमार्गों पर कार्गो परिवहन सात गुना से अधिक बढ़ा है. उन्होंने कहा कि Maritime इंडिया विजन 2030 और 2047 के तहत भारत एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.