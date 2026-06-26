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गोवा को मिला वॉटर मेट्रो का तोहफा, ₹2000 करोड़ के मेगा प्लान को मिली रफ्तार; 8 रूटों पर दौड़ेंगी फेरी, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की राजधानी पणजी को मंडोवी नदी के किनारे बसे शहरों और गांवों से जलमार्ग के जरिए जोड़ना है. केंद्र सरकार ने पहले ही इस परियोजना को प्रारंभिक मंजूरी दे दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (KMRL) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:09 PM IST
गोवा को मिला वॉटर मेट्रो का तोहफा, ₹2000 करोड़ के मेगा प्लान को मिली रफ्तार; 8 रूटों पर दौड़ेंगी फेरी, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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