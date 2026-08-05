/Gold Crash Alert! अभी तो सिर्फ ₹34000 गिरा, 37% तक सस्ता होगा गोल्ड? सोने पर WGC की बड़ी चेतावनी, जापानी येन से सहारे की उम्मीद

Gold Rate Crash Prediction: सोने की कीमत पर इस साल ईरान युद्ध ने असर डाला है. जो सोना 29 जनवरी को 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, उसकी कीमत में गिरकर आज 1.42 लाख रुपये पर पहुंच चुकी है. युद्ध और कच्चे तेल की कीमत की वजह से सोने में ये गिरावट आई, लेकिन ये रफ्तार यहीं नहीं थमने वाली है.
गोल्ड रेट को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट साझा की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमत में अभी और बड़ी गिरावट आ सकती है. WGC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सोने की कीमत जनवरी 2026 के रेट से 37 फीसदी और गिर सकती है. घरेलू बाजार में सोना जनवरी से अब तक 34000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ये रिपोर्ट उनके लिए खास है, जो सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं या जिनके घरों में शाही-ब्याह का माहौल है.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने अपनी रिपोर्ट में सोने को लेकर चेतावनी दी है कि अगर सोना 3,857 डॉलर प्रति औंस के अहम सपोर्ट स्तर से नीचे फिसलता है, तो उसका अगला पड़ाव3,500 डॉलर प्रति औंस होगा, जो जनवरी 2026 के उच्च स्तर से करीब 37% की गिरावट को दर्शाता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने की यह गिरावट उसके पिछले बड़े करेक्शन के अनुरूप होगी और यह स्तर बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट (फ्लोर) साबित हो सकता है.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोने की कीमत में 37 फीसदी से अधिक की गिरावट देखी जा सकती है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,857 डॉलर प्रति औंस का सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो उसकी कीमत में बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है. WGC ने ऐसे में गोल्ड का अगला सपोर्ट लेवल 3,500 डॉलर प्रति औंस पर तय कर दिया है. अगर इसकी तुलना जनवरी में सोने के ऑल टाइम हाई से करें तो जो गोल्ड $5070.21 प्रति औंस पर था, वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 37 फीसदी तक गिर जाएगा. अगर आज की बात करें, तो स्पॉट गोल्ड की कीमत आज 5 अगस्त को अपने 52 हफ्तों के हाई 5,595.51 डॉलर प्रति औंस से फिसलते हुए 4,127.96 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की रिपोर्ट कहता है कि सोने में इस साल अब तक 7.8% की कमजोरी आ चुकी है.
सोने की कीमत में गिरावट का दौरा शुरू हो सकता है. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोना 3,943 डॉलर के लेवल को तोड़ता है, जो गिरावट का नया दौर शुरू हो जाएगा. वहीं अगर गोल्ड ने 3,857 डॉलर का स्तर तोड़ा, उसका अगला लेवल सीधे 3,500 डॉलर होगा. पढ़ें- Gold Rate: दुनिया में महंगा पर भारत में गिरे सोने के दाम, चांदी ₹1.71 लाख सस्ती, दिल्ली में गोल्ड ₹130863/10 ग्राम, क्या है आपके शहर में भाव?
सोने को लेकर जारी इस रिपोर्ट ने निवेशकों को सर्तक कर दिया है. सोने को संभालने के लिए करेंसी बड़ा रोल निभा सकती है. अमेरिकी करेंसी डॉलर और जापानी येन गिरते सोने को बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं. अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि अगर येन में मजबूती लौटती है और डॉलर कमजोर होता है तो सोने की संभलने का मौका मिलेगा. वहीं अमेरिकी फेडरल रिर्जव के फैसले भी गोल्ड को सपोर्ट कर सकते हैं. अमेरिकी फेडरल ने हाल में ब्याज दरों में कोई बदलाव नबीं किया है. अगर फेड की ओर से ब्याज दरें स्थिर रखी गई, तो डॉलर कमजोर होगा और सोने को सपोर्ट मिल सकता है. जिस तरह से मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल देखा जा रहा है अमेरिकी फेड रिजर्व ब्याज दरों में फिलहाल बदलाव करता नहीं दिख रहा. वहीं अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, तो सोने पर और दबाव बढ़ सकता है.
हालांकि अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ी है, होर्मुज खोलने के लिए ईरान तैयार हो गया है. अगर ऐसा हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे महंगाई पर काबू पाना आसान होगा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंता घटेगी.ब्याज दर नहीं बढ़ा, तो सोने की ओर आकर्षण बढ़ेगा और कीमतों को सपोर्ट मिलेगा. कुल मिलाकर पूरा खेल ईरान युद्ध के नतीजों पर निर्भर करेगा.