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Gold Crash Alert! अभी तो सिर्फ ₹34000 गिरा, 37% तक सस्ता होगा गोल्ड? सोने पर WGC की बड़ी चेतावनी, जापानी येन से सहारे की उम्मीद

WGC Alert on Gold: सोने की गिरती कीमत को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट नें नई चेतावनी दी है. WGC ने कहा है कि सोना अपने जनवरी 2026 के रेट से 37 फीसदी तक गिर सकता है, हालांकि उसने ये भी कहा है कि गिरते सोने के लिए जापानी येन एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 05, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:50 AM IST
Gold Crash Alert! अभी तो सिर्फ ₹34000 गिरा, 37% तक सस्ता होगा गोल्ड? सोने पर WGC की बड़ी चेतावनी, जापानी येन से सहारे की उम्मीद

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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