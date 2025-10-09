Advertisement
सोने और चांदी में तूफानी तेजी, एक दिन में 7000 रुपये बढ़े रेट; कहां जाकर रुकेगा दाम?

Gold Price Update: केंद्रीय बैंकों की तरफ से खरीदारी करने और आम न‍िवेशकों का सोने की तरफ रुझान बढ़ने से इसकी कीमत में लगातार तेजी देखी जा रही है. गुरुवार को सोने के अलावा चांदी की कीमत भी र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:21 PM IST
सोने और चांदी में तूफानी तेजी, एक दिन में 7000 रुपये बढ़े रेट; कहां जाकर रुकेगा दाम?

Gold and Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमत में तूफानी तेजी का स‍िलस‍िला जारी है. गुरुवार को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 500 रुपये से ज्‍यादा और चांदी की कीमत में करीब 7,000 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी की गई कीमतों के अनुसार 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 1,22,629 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि इससे पहले बुधवार को 1,22,098 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 24 कैरेट सोने में 24 घंटों में 531 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.

चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,12,328 रुपये हो गई है, जो कि इससे पहले 1,11,842 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 91,972 रुपये हो गया है, जो कि पहले 91,574 रुपये प्रति 10 ग्राम था. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई है और यह ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई है. चांदी का दाम 6,850 रुपये बढ़कर 1,59,550 रुपये प्रति किलो था. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से सोने और चांदी की कीमत को दिन में दो बार सुबह और शाम को अपडेट किया जाता है.

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी
वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.09 प्रतिशत बढ़कर 1,23,325 रुपये और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.41 प्रतिशत बढ़कर 1,50,475 रुपये थी. अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सोने और चांदी में मिलाजुला कारोबार हो रहा है. कॉमैक्स पर सोना की कीमत करीब 0.13 प्रतिशत घटकर 4,065 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.20 प्रतिशत बढ़कर 49.09 डॉलर प्रति औंस पर थी.

सोने में ग‍िरावट आने की आशंका बनी हुई
एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि एक बड़ी रैली के बाद सोने एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. सोने में तेजी मुख्य रूप से डीडॉलरलाइजेशन, अमेरिकी सरकार के शटडाउन और निवेश मांग के कारण आई थी. उन्होंने आगे कहा कि बड़ी तेजी के कारण सोना अधिक खरीदारी के जोन में चला गया है. ऐसे में इसमें एक गिरावट आने की संभावना बनी हुई है. आने वाले दिनों में सोना 1,21,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये के दायरे में रह सकता है. (IANS) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Gold priceSilver price

