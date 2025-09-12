Gold Price: एक द‍िन की सुस्‍ती के बाद सोने में फ‍िर लौटी तेजी, चांदी ने ऑल-टाइम हाई पर पहुंचकर बनाया र‍िकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12919832
Hindi Newsबिजनेस

Gold Price: एक द‍िन की सुस्‍ती के बाद सोने में फ‍िर लौटी तेजी, चांदी ने ऑल-टाइम हाई पर पहुंचकर बनाया र‍िकॉर्ड

Gold Price on 12th Sep: सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई और यह ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. चांदी का दाम 3,509 रुपये बढ़कर 1,28,008 रुपये प्रति किलो था. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से सोने और चांदी की कीमत को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price: एक द‍िन की सुस्‍ती के बाद सोने में फ‍िर लौटी तेजी, चांदी ने ऑल-टाइम हाई पर पहुंचकर बनाया र‍िकॉर्ड

Gold and Silver Price Update: सोने और चांदी की कीमत में गुरुवार को आई ग‍िरावट के अगले द‍िन ही दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखी गई. सोने का दाम एक बार फ‍िर से बढ़कर 1.10 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के करीब और चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई के करीब पहुंच गईं. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शाम को जारी कीमतों के अनुसार 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 1,09,707 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इससे पहले गुरुवार को सोना 1,09,097 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. 24 कैरेट सोने में 24 घंटों में 610 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.

चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई

इसके अलावा 22 कैरेट के 10 ग्राम गोल्‍ड की कीमत बढ़कर 1,00,492 रुपये हो गई है, जो कि इससे पहले 99,933 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 82,280 रुपये पर पहुंच गया, जो कि पहले 81,823 रुपये प्रति 10 ग्राम था. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई और यह ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. चांदी का दाम 3,509 रुपये बढ़कर 1,28,008 रुपये प्रति किलो था. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से सोने और चांदी की कीमत को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेशनल लेवल पर भी सोने और चांदी में तेजी
वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.40 प्रतिशत बढ़कर 1,09,419 रुपये और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.51 प्रतिशत बढ़कर 1,28,855 रुपये थी. इंटरनेशनल लेवल पर भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी गई है. कॉमैक्स पर सोने की कीमत करीब 0.48 प्रतिशत बढ़कर 3,691 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 1.78 प्रतिशत बढ़कर 42.90 डॉलर प्रति औंस पर थी.

एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी जारी रही. इसकी वजह अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की अधिक संभावना होना है. ओवरबॉट होने के बावजूद टैरिफ और डीडॉलराइजेशन थीम के चलते कीमतों को समर्थन मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि सोने आने वाले सत्रों में 1.07 लाख रुपए से लेकर 1.12 लाख रुपये के बीच रह सकता है. (IBJA) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold priceSilver price

Trending news

75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
;