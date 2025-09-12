Gold and Silver Price Update: सोने और चांदी की कीमत में गुरुवार को आई ग‍िरावट के अगले द‍िन ही दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखी गई. सोने का दाम एक बार फ‍िर से बढ़कर 1.10 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के करीब और चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई के करीब पहुंच गईं. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शाम को जारी कीमतों के अनुसार 24 कैरेट के सोने की कीमत बढ़कर 1,09,707 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इससे पहले गुरुवार को सोना 1,09,097 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. 24 कैरेट सोने में 24 घंटों में 610 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.

चांदी की कीमत ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई

इसके अलावा 22 कैरेट के 10 ग्राम गोल्‍ड की कीमत बढ़कर 1,00,492 रुपये हो गई है, जो कि इससे पहले 99,933 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 82,280 रुपये पर पहुंच गया, जो कि पहले 81,823 रुपये प्रति 10 ग्राम था. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी तेजी देखी गई और यह ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई. चांदी का दाम 3,509 रुपये बढ़कर 1,28,008 रुपये प्रति किलो था. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से सोने और चांदी की कीमत को दिन में दो बार सुबह और शाम अपडेट किया जाता है.

इंटरनेशनल लेवल पर भी सोने और चांदी में तेजी

वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 3 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.40 प्रतिशत बढ़कर 1,09,419 रुपये और चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.51 प्रतिशत बढ़कर 1,28,855 रुपये थी. इंटरनेशनल लेवल पर भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी गई है. कॉमैक्स पर सोने की कीमत करीब 0.48 प्रतिशत बढ़कर 3,691 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 1.78 प्रतिशत बढ़कर 42.90 डॉलर प्रति औंस पर थी.

एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी जारी रही. इसकी वजह अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की अधिक संभावना होना है. ओवरबॉट होने के बावजूद टैरिफ और डीडॉलराइजेशन थीम के चलते कीमतों को समर्थन मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि सोने आने वाले सत्रों में 1.07 लाख रुपए से लेकर 1.12 लाख रुपये के बीच रह सकता है. (IBJA)