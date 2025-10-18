Gold Price Crash: धनतेरस वाले दिन ही धड़ाम हुआ सोना-चांदी, तेजी की निकली हवा; बैठकर 'रो' रहे स्टॉकिस्ट

Gold and Silver Price Crash: द‍िवाली उत्‍सव के पहले त्‍योहार धनतेरस पर अक्‍सर सोने और चांदी कीमत में इजाफ देखा जाता है. लेक‍िन इस बार मामला उल्‍टा है. 18 अक्‍टूबर को मनाई जा रही धनतेरस पर सोने और चांदी दोनों की ही कीमत में ग‍िरावट देखी गई. आज दोनों कीमती धातुओं के रेट में आई बड़ी ग‍िरावट से स्‍टॉक‍िस्‍ट परेशान हैं. पांच द‍िनों के उत्‍सव के शुरुआती द‍िन धनतेरस (शन‍िवार) को चांदी के कीमत में आई ग‍िरावट ने चौंका द‍िया. शनिवार को चांदी का दाम 13,000 रुपये प्रति किलो ग‍िर गया.

मांग बढ़ने के कारण तेजी देखी गई

चांदी में आई यह ग‍िरावट धरतेरस के मौके पर असामान्य है, जबक‍ि हर बार इस दौरान मांग बढ़ने के कारण तेजी देखी जाती थी. इसके अलावा सोने रेट में भी ग‍िरावट देखी गई. आपको बता दें चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई. तीन दिन के दौरान चांदी के रेट में कुल 18,000 रुपये की ग‍िरावट आई है. धनतेरस पर चांदी का रेट 1,85,000 से टूटकर 1,72,000 रुपये पर आ गया है. 15 अक्टूबर को यही कीमत 1,90,000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ग‍िरकर कहां पहुंचा सोने का रेट

सोने की कीमत में भी धनतेरस के मौके पर ग‍िरावट देखने को म‍िली. 24 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम ग‍िरकर 13,086 रुपये पर पहुंच गया. यह कल के दाम से 191 रुपये कम है. ज्वेलरी बनाने में यूज होने वाला 22 कैरेट गोल्‍ड 11,995 रुपये प्रति ग्राम है. इसके अलावा 18 कैरेट गोल्‍ड जो क‍ि हल्‍की और डिजाइनर ज्‍वैलरी में यूज होता है 9814 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया. धनतेरस के मौके शहर के अनुसार चांदी के दाम अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं-

शहरों के ह‍िसाब से रेट

मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,720 रुपये और एक किलो चांदी 1,72,000 रुपये की है. इसी तरह चेन्‍नई और हैदराबाद में इसका दाम कुछ महंगा यानी 10 ग्राम चांदी 1,900 रुपये की और एक किलो चांदी 1,90,000 रुपये की है. बैंगलोर में 10 ग्राम चांदी 1800 रुपये की और एक किलो चांदी 1,80,000 रुपये की है. इसी तरह पुणे और अहमदाबाद में भी चांदी में ग‍िरावट से खरीदान खुश हैं.

क्‍यों ग‍िरी कीमत और आगे क्‍या होगा?

सोने-चांदी कीमत में यह गिरावट ग्‍लोबल आर्थिक उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और देश में आयात शुल्क से प्रभावित है. त्योहारों में मांग बढ़ने पर भाव स्थिर हो सकते हैं. ज्वैलर्स का कहना है कि स्टॉक खत्म होने पर कीमत में फ‍िर से उछाल आ सकता है. धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा के साथ सोने और चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है. इस गिरावट से लाखों परिवारों के बीच खुशी आई है.