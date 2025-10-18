Advertisement
trendingNow12967486
Hindi Newsबिजनेस

Gold Price Crash: धनतेरस वाले दिन ही धड़ाम हुआ सोना-चांदी, तेजी की निकली हवा; बैठकर 'रो' रहे स्टॉकिस्ट

Gold Price on Dhanteras 2025: धनतेरस के मौके पर हर बार सोने और चांदी के रेट में तेजी आती है. लेक‍िन इस बार इन दोनों ही कीमती धातुओं के रेट में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. बताया जा रहा है प‍िछले तीन द‍िन के दौरान चांदी 18000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो तक टूट गई.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price Crash: धनतेरस वाले दिन ही धड़ाम हुआ सोना-चांदी, तेजी की निकली हवा; बैठकर 'रो' रहे स्टॉकिस्ट

Gold and Silver Price Crash: द‍िवाली उत्‍सव के पहले त्‍योहार धनतेरस पर अक्‍सर सोने और चांदी कीमत में इजाफ देखा जाता है. लेक‍िन इस बार मामला उल्‍टा है. 18 अक्‍टूबर को मनाई जा रही धनतेरस पर सोने और चांदी दोनों की ही कीमत में ग‍िरावट देखी गई. आज दोनों कीमती धातुओं के रेट में आई बड़ी ग‍िरावट से स्‍टॉक‍िस्‍ट परेशान हैं. पांच द‍िनों के उत्‍सव के शुरुआती द‍िन धनतेरस (शन‍िवार) को चांदी के कीमत में आई ग‍िरावट ने चौंका द‍िया. शनिवार को चांदी का दाम 13,000 रुपये प्रति किलो ग‍िर गया.

मांग बढ़ने के कारण तेजी देखी गई

चांदी में आई यह ग‍िरावट धरतेरस के मौके पर असामान्य है, जबक‍ि हर बार इस दौरान मांग बढ़ने के कारण तेजी देखी जाती थी. इसके अलावा सोने रेट में भी ग‍िरावट देखी गई. आपको बता दें चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई. तीन दिन के दौरान चांदी के रेट में कुल 18,000 रुपये की ग‍िरावट आई है. धनतेरस पर चांदी का रेट 1,85,000 से टूटकर 1,72,000 रुपये पर आ गया है. 15 अक्टूबर को यही कीमत 1,90,000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ग‍िरकर कहां पहुंचा सोने का रेट
सोने की कीमत में भी धनतेरस के मौके पर ग‍िरावट देखने को म‍िली. 24 कैरेट सोने का भाव प्रति ग्राम ग‍िरकर 13,086 रुपये पर पहुंच गया. यह कल के दाम से 191 रुपये कम है. ज्वेलरी बनाने में यूज होने वाला 22 कैरेट गोल्‍ड 11,995 रुपये प्रति ग्राम है. इसके अलावा 18 कैरेट गोल्‍ड जो क‍ि हल्‍की और डिजाइनर ज्‍वैलरी में यूज होता है 9814 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया. धनतेरस के मौके शहर के अनुसार चांदी के दाम अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं-

शहरों के ह‍िसाब से रेट
मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,720 रुपये और एक किलो चांदी 1,72,000 रुपये की है. इसी तरह चेन्‍नई और हैदराबाद में इसका दाम कुछ महंगा यानी 10 ग्राम चांदी 1,900 रुपये की और एक किलो चांदी 1,90,000 रुपये की है. बैंगलोर में 10 ग्राम चांदी 1800 रुपये की और एक किलो चांदी 1,80,000 रुपये की है. इसी तरह पुणे और अहमदाबाद में भी चांदी में ग‍िरावट से खरीदान खुश हैं.

क्‍यों ग‍िरी कीमत और आगे क्‍या होगा?
सोने-चांदी कीमत में यह गिरावट ग्‍लोबल आर्थिक उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और देश में आयात शुल्क से प्रभावित है. त्योहारों में मांग बढ़ने पर भाव स्थिर हो सकते हैं. ज्वैलर्स का कहना है कि स्टॉक खत्म होने पर कीमत में फ‍िर से उछाल आ सकता है. धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा के साथ सोने और चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है. इस गिरावट से लाखों परिवारों के बीच खुशी आई है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold priceSilver price

Trending news

करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
jammu kashmir news
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई