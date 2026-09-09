/जंग और ब्याज दर बढ़ने की आशंका से लगातार तीसरे दिन सोना धड़ाम, गिरकर किस रेट रह गया गोल्ड?

Gold Price 9th September: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव और क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के बीच ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में खलबली मची हुई है. अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका के चलते सोने के दाम में गिरावट देखी जा रही है. पिछले तीन सत्र में सोना करीब 3 प्रतिशत गिर गया है. कॉमेक्स लाइव (Commex Live) पर सोना बुधवार सुबह गिरकर 4,419 डॉलर प्रति औंस और चांदी 66.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करते हुए देखी गई. इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में पिछले तीन दिन से लगातार गिरावट देखी जा रही है. इसका असर घरेलू बाजार में भी देखा जा रहा है.