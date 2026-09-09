/जंग और ब्याज दर बढ़ने की आशंका से लगातार तीसरे दिन सोना धड़ाम, गिरकर किस रेट रह गया गोल्ड?

Gold Price 9th September: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव और क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के बीच ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में खलबली मची हुई है. अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका के चलते सोने के दाम में गिरावट देखी जा रही है. पिछले तीन सत्र में सोना करीब 3 प्रतिशत गिर गया है. कॉमेक्स लाइव (Commex Live) पर सोना बुधवार सुबह गिरकर 4,419 डॉलर प्रति औंस और चांदी 66.84 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करते हुए देखी गई. इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में पिछले तीन दिन से लगातार गिरावट देखी जा रही है. इसका असर घरेलू बाजार में भी देखा जा रहा है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन और अमेरिका में ब्याज दर (Interest Rates) बढ़ने की आशंका ने सोने के सर्राफा बाजार पर भारी दबाव बनाया है. स्पॉट गोल्ड गिरकर 4,352.14 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. हाल ही में अमेरिकी सेना ने ईरान के कच्चे तेल से भरे 5 ईरानी टैंकर को तबाह कर दिया है. अमेरिका की इस कार्रवाई ने एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है और ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गए. इसके बाद सोने के दाम में तेज गिरावट आने की आशंका है.
क्रूड के दाम बढ़ने से ग्लोबल लेवल पर महंगाई का खतरा बन गया है. इससे 14-15 सितंबर को होने जा रही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना बन रही है. ट्रेडर्स मान रहे हैं कि इस महीने फेड की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना 60% है. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बिना ब्याज देने वाली संपत्ति होने के कारण सोने में निवेशकों की रुचि कम हो जाती है. इससे सोने के दाम पर सीधा असर पड़ता है.
पेपरस्टोन ग्रुप के मार्केट एनालिस्ट अहमद असीरी का कहना है कि इस हफ्ते आने वाले महंगाई के आंकड़े बाजार की दिशा तय करेंगे. फेड ने यदि रेट बढ़ाया तो सोने पर दबाव आ सकता है. हालांकि, जुलाई में 4,000 डॉलर के निचले लेवल से उबरने के बाद सोना 4,400 डॉलर के दायरे में बना हुआ है. सोने के अलावा दूसरी कीमती धातुओं में भी कमजोर रुख देखा गया. इंटरनेशल मार्केट में चांदी का दाम फिसलकर 65.63 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आने के बाद बुधवार को घरेलू बाजार में नरमी बने रहने की उम्मीद है. पिछले दो दिन से घरेलू बाजार में गिरावट देखी जा रही है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से बुधवार शाम को जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 153077 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का दाम 140219 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 114808 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी की बात करें तो यह चढ़कर 233826 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)