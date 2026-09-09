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जंग और ब्याज दर बढ़ने की आशंका से लगातार तीसरे दिन सोना धड़ाम, गिरकर किस रेट रह गया गोल्ड?

Gold & Silver Price: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच क्रूड ऑयल के दाम में तेजी आई है. इसके अलावा फेड की तरफ से ब्याज दर बढ़ाए जाने की उम्मीद है. इस सबके बीच सोने-चांदी के दाम में लगातार गिरावट देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 09, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:05 AM IST
जंग और ब्याज दर बढ़ने की आशंका से लगातार तीसरे दिन सोना धड़ाम, गिरकर किस रेट रह गया गोल्ड?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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