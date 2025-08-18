Gold Price: र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सोना-चांदी धड़ाम, खुशी से कूद पड़े ज्‍वैलरी खरीदने वाले
Gold Price: र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सोना-चांदी धड़ाम, खुशी से कूद पड़े ज्‍वैलरी खरीदने वाले

Gold Price Today: र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद अब सोने और चांदी की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है. सोमवार को 24 कैरेट वाला सोना टूटकर एक लाख रुपये के नीचे आ गया. दूसरी तरफ, चांदी में 800 रुपये से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:32 PM IST
Gold Price: र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सोना-चांदी धड़ाम, खुशी से कूद पड़े ज्‍वैलरी खरीदने वाले

Gold Silver Price Update: अमेर‍िका की तरफ से टैर‍िफ का ऐलान क‍िये जाने के बाद भारतीय बाजार में सोने-चांदी को लेकर उठा-पटक चल रही है. हाज‍िर बाजार में सोमवार को सोने और चांदी दोनों में गिरावट देखने को मिली. सोने की कीमत टूटकर एक लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के नीचे आ गई. हालांकि, चांदी का दाम 800 रुपये क‍िलो से ज्‍यादा कम हो गया. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शाम को जारी की गई कीमतों के अनुसार बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 400 रुपये कम होकर 99,623 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यह प‍िछले द‍िनों चढ़कर 1,00,023 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था.

22 कैरेट वाला सोना 91 हजार के पार

यह लगातार तीसरा कारोबारी सत्र है, जब सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. वहीं, 22 कैरेट सोने वाले गोल्‍ड की कीमत घटकर 91,255 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 74,717 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 883 रुपए कम होकर 1,14,050 रुपये प्रति किलो हो गया है. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से दिन में दो बार हाजिर बाजार की सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है.

यह भी पढ़ें: पूरे हफ्ते के दौरान सोने-चांदी की कीमत में हुआ मामूली बदलाव, बाजार खुलने पर क्‍या होगा एक्शन

एमसीएक्स पर क्‍या रहा सोने-चांदी का हाल?
एमसीएक्स (MCX) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. गोल्ड के 03 अक्टूबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.26 प्रतिशत कम होकर 99,575 रुपए पर था. वहीं, चांदी के 05 सितंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में कीमत 0.04 प्रतिशत कम होकर 1,13,893 रुपए थी. इंटरनेशनल मार्केट में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमत में मिलाजुला कारोबार हुआ. सोने की कीमत 0.09 प्रतिशत घटकर 3,379 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.22 प्रतिशत बढ़कर 38.05 डॉलर प्रति औंस पर है.

यह भी पढ़ें: महीने के पहले ही द‍िन नीचे आया सोना और चांदी, घटकर क‍ितना रह गया 10 ग्राम का रेट

सोने के दाम में आ सकती है ग‍िरावट
एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा रूस-अमेरिका की बैठक के साफ परिणाम नहीं निकलने के कारण सोने में सपाट ब‍िजनेस हुआ. अगर आगे बातचीत से समाधान की तरफ कोई भी कदम बढ़ता है तो सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है. सोने की कीमतें 99,000 से 1,01,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकती हैं. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपये से 23,461 रुपये बढ़कर 99,623 रुपये पर पहुंच गया है. चांदी का भाव 86,017 रुपये प्रति किलो से 28,033 रुपये बढ़कर 1,14,050 रुपये पर पहुंच गया है. (इनपुट IANS से भी) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप से कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Gold price Silver price

