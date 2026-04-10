Gold-Silver COMEX Price: सीजफायर के ऐलान के बाद सोने और चांदी के दाम में एक दिन में भले ही तेजी देखी गई. लेकिन अब इन दोनों के दाम नीचे जा रहे हैं. गुरुवार को गिरावट के बाद इंटरनेशनल मार्केट में आज सुबह कमजोरी देखी जा रही है.
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Gold and Silver Price: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर पर बनी सहमति बेअसर होती नजर आ रही है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में होने वाली बातचीत टल गई है. दूसरी तरफ इजरायल, लेबनान पर हमले कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बुधवार को ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान किया गया था. इसके बाद सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल आया था. लेकिन इसके बाद सीजफायर को लेकर बनी अनिश्चितता से सोना नीचे आ रहा है.
बुधवार को सोने और चांदी में तेजी आने के बाद गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं रेट में गिरावट देखी गई. अब शुक्रवार सुबह कॉमेक्स गोल्ड और कॉमेक्स सिल्वर के दाम में गिरावट देखी जा रही है. कमोडिटी मार्केट में भी सोना मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. COMEX गोल्ड की बात करें तो यह 32.70 डॉलर प्रति औंस गिरकर 4,785.30 डॉलर पर देखा गया. इसी तरह COMEX सिल्वर टूटकर 75.930 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. शुक्रवार सुबह कमोडिटी मार्केट सोना 2.57 डॉलर की गिरावट के साथ 4,762 डॉलर प्रति औंस पर देखा जा रहा है.
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इंटरनेशनल मार्केट के रुख और सीजफायर को लेकर अनिश्चितता के बीच भारतीय बाजार में सोने-चांदी के दाम में गिरावट आ सकती है. आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और यह देखने वाली बात होगी कि बाजार का रुख कैसा रहेगा. एक दिन पहले गुरुवार को इंडिया बुलियन ज्वैलर एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी किये गए रेट में सोना बुधवार के मुकाबले गिरकर बंद हुआ. गुरुवार शाम को 24 कैरेट वाले सोने का रेट 149937 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह 22 कैरेट वाला सोना 149337 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा. चांदी के दाम 236158 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए.
सीजफायर का ऐलान होने के बाद क्रूड ऑयल में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई. लेकिन अब अनिश्चितता के बीच क्रूड दो दिन से चढ़ रहा है. शुक्रवार सुबह WTI क्रूड 0.66 डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ 98.53 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड +0.79 डॉलर प्रति बैरल चढ़कर 96.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. समझौते के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों के आवागमन को सीमित करने और इजरायल-लेबनान हमलों को लेकर उठे सवालों ने तेल व्यापारियों को सतर्क कर दिया है.
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