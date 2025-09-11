Gold and Silver Price: सोना और चांदी र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद नीचे आ गए हैं. इससे सोना और चांदी खरीदने वालों के लि‍ए खुशखबरी आई है. दोनों कीमती धातुओं में बड़ी रैली के बाद दोनों कीमती धातुओं के दाम में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शाम के समय जारी की गई कीमतों के अनुसार बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 538 रुपये कम होकर 1,09,097 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यह रेट पहले 1,09,635 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था.

MCX पर भी सोने और चांदी में ग‍िरावट देखने को मिली

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 99,933 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 81,823 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 95 रुपये कम होकर 1,24,499 रुपये प्रति किलो हो गया है. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है. एमसीएक्स (MCX) पर भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: टैर‍िफ टेंशन के बीच 1,04,950 रुपये पर पहुंचा गोल्‍ड, क्‍या द‍िवाली से पहले न‍िवेश करना सही?

गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आई ग‍िरावट

गोल्ड के 03 अक्टूबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.34 प्रतिशत कम होकर 1,08,614 रुपये हो गया है. वहीं, चांदी के 05 दिसंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में कीमत 0.02 प्रतिशत कम होकर 1,25,155 रुपये हो गई है. इंटरनेशनल मार्केट में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है. सोने की कीमत 0.67 प्रतिशत कम होकर 3,658 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.24 प्रतिशत बढ़कर 41.706 डॉलर प्रति औंस पर है.

र‍िकॉर्ड लेवल से मामूली मुनाफावसूली

एलकेपी सिक्योरिटी के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अगले हफ्ते की फेड पॉल‍िसी से पहले 0.25 प्रतिशत या 0.50 प्रतिशत की ब्याज दरों में कटौती को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता के साथ सोने की कीमत में 3,640 डॉलर प्रति औंस और 1,09,000 रुपये के र‍िकॉर्ड लेवल से मामूली मुनाफावसूली देखी गई. पिछले 15 सेशन में 10 प्रतिशत की तेजी के बाद कीमतें 3,650 डॉलर प्रति औंस और 1,09,000 रुपये के आसपास कमजोर दिख रही हैं.

यह भी पढ़ें: 5 द‍िन ग‍िरने के बाद लगातार दो द‍िन से चढ़ रहा सोना-चांदी, आज यहां पहुंचा 10 ग्राम का रेट

प्रमुख सपोर्ट 1,05,000 रुपये से 1,06,500 रुपये पर है, जबकि 1,09,500 रुपये कड़ा प्रतिरोध बना हुआ है. निवेशकों का ध्यान अमेरिका में आज आने वाले सीपीआई डेटा पर फोकस्‍ड है. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपये से 32,935 रुपये या 43.24 प्रतिशत बढ़कर 1,09,097 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपये प्रति किलो से 38,482 रुपये या 44.73 प्रतिशत बढ़कर 1,24,499 रुपये पर पहुंच गया है.