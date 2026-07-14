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Gold Price: ट्रंप का ऐलान... होर्मुज की टेंशन से फ‍िर धड़ाम हुआ सोना, चांदी भी लुढ़की; आज क्‍या है 24 K का रेट?

America Iran Tension: अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर प‍िछले तीन द‍िन से हमला क‍िया जा रहा है. जंग की आशंका के बीच सोने-चांदी के दाम में ग‍िरावट आई है. सोना ग‍िरकर 4005 डॉलर प्रत‍ि औंस तक पहुंच गया. चांदी के रेट भी ग‍िरकर 57 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 14, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:39 AM IST
Gold Price: ट्रंप का ऐलान... होर्मुज की टेंशन से फ‍िर धड़ाम हुआ सोना, चांदी भी लुढ़की; आज क्‍या है 24 K का रेट?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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