अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की हालिया बैठक के मिनट्स से यह साफ हो गया है कि अधिकारी लगातार पैर पसारती महंगाई से चिंतित हैं. फेड को आशंका है कि महंगाई का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए आने वाले समय में ब्याज दरों में और आक्रामक बढ़ोतरी की जा सकती है. बैठक के दौरान कुछ सदस्य तो तुरंत ही दरें बढ़ाने के पक्ष में नजर आए. इस कड़े रुख के बाद सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना 62 फीसदी से उछलकर सीधे 69 फीसदी पर पहुंच गई है. फेडरल रिजर्व के इस बेहद सख्त रुख को देखते हुए 'बैंक ऑफ अमेरिका' ने साल 2026 के लिए सोने के औसत मूल्य अनुमान में 14 फीसदी की बड़ी कटौती कर दी है.