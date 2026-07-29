Gold Price Today in Delhi: इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग से पहले निवेशकों में सतर्कता देखी जा रही है. फेड की मीटिंग में ब्याज दर की बढ़ोतरी की आशंका से सोने में गिरावट देखी जा रही है. बुधवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में सोना गिरकर एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया. ग्लोबल लेवल पर निवेशक इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों पर लिये जाने वाले फैसले और उसके बयान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसके आधार पर आने वाले समय की इकोनॉमिक पॉलिसी का इशारा मिल सकेगा.
बुधवार सुबह कॉमेक्स (COMEX Gold) पर स्पॉट गोल्ड 16 डॉलर प्रति औंस की गिरावट के साथ 4,022 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया. सोने का यह 21 जुलाई के बाद का सबसे निचला स्तर है. इसके अलावा चांदी के दाम में भी गिरावट देखी जा रही है. इसी तरह अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स का अगस्त वायदा भी 0.9 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,038 डॉलर पर बंद हुआ. अमेरिकी डॉलर के अपने एक महीने के रिकॉर्ड लेवल के करीब बने रहने के कारण विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर में बिकने वाला सोना महंगा हो गया है, इसके बाद इसकी डिमांड में कमी आई है.
बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि एनर्जी की बढ़ती कीमत महंगाई को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं. इसी वजह से फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी या उन्हें लंबे समय तक हायर लेवल पर रखने की संभावना है. इस उम्मीद से डॉलर को मजबूती मिली है और गोल्ड मार्केट पर दबाव बना हुआ है. हालांकि, सोने को लंबे समय में महंगाई से बचाव का साधन माना जाता है. लेकिन ऊंची ब्याज दर आमतौर पर सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्ति की तरफ निवेशकों का आकर्षण कम कर देती हैं.
कारोबारियों का अनुमान है कि फेड सेंट्रल अपनी इस बैठक में दरों को स्थिर रख सकता है, लेकिन सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना है. इस बीच अंत तक सोने के दाम का अनुमान 300 डॉलर घटाकर 4,500 डॉलर प्रति औंस कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि जब तक ब्याज दर का रुख नहीं बदलता, तब तक सोने की कीमत में बड़ी रिकवरी मुश्किल है. दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के संकेतों के बावजूद तनाव के हालात बने हुए हैं. सोने के अलावा चांदी भी टूटकर 57.11 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर मंगलवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी के रेट में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई. मंगलवार शाम को IBJA की तरफ से जारी किये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरकर 142291 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसी तरह 22 कैरेट वाले सोने भी नीचे गिरकर 130339 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 18 कैरेट वाले सोने का दाम 106718 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया. चांदी के दाम में 7000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखी गई और यह टूटकर 217349 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)