इंड‍िया बुल‍ियन एंड ज्‍वैलर्स एसोस‍िएशन (IBJA) पर मंगलवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी के रेट में लगातार दूसरे द‍िन ग‍िरावट देखी गई. मंगलवार शाम को IBJA की तरफ से जारी क‍िये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 2000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम से ज्‍यादा ग‍िरकर 142291 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसी तरह 22 कैरेट वाले सोने भी नीचे ग‍िरकर 130339 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. 18 कैरेट वाले सोने का दाम 106718 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर रह गया. चांदी के दाम में 7000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो की बड़ी ग‍िरावट देखी गई और यह टूटकर 217349 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई.