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Gold Price: डॉलर की मजबूती से धड़ाम हुआ सोना, एक हफ्ते के लोअर लेवल पर पहुंचे दाम; क्‍या हो गया 24K और 22K का रेट?

COMEX Gold and Silver Price: सोने और चांदी दोनों के दाम में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. यह ग‍िरावट फेड र‍िजर्व की मीट‍िंग से पहले इस आशंका के बीच देखी जा रही है, ज‍िसमें उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि फेड की तरफ से ब्‍याज दर को बढ़ाया जा सकता है या लंबे समय तक ऊंची दर पर ही बरकरार रखा जा सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 29, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:15 AM IST
Gold Price: डॉलर की मजबूती से धड़ाम हुआ सोना, एक हफ्ते के लोअर लेवल पर पहुंचे दाम; क्‍या हो गया 24K और 22K का रेट?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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