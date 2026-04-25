Gold-Silver Price 25th April: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं होने से सोने और चांदी के दाम में उठा-पटक देखी जा रही है. शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी दोनों में ही गिरावट आई. लेकिन एमसीएक्स मार्केट में तेजी देखी जा रही है.
Trending Photos
Gold and Silver Price Today: डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बीच ऐसा हुआ. अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2,47,000 रुपये प्रति किलो रह गई. वहीं, सोना 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हालांकि, सराफा बाजार के उलट एमसीएक्स पर दोनों कीमती धातुओं में उलटा रुख दिखा. शुक्रवार देर रात सोना और चांदी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. सोने के मुकाबले चांदी में यह तेजी ज्यादा थी.
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, बीते सत्र में बाजार बंद होने के समय 24-कैरेट सोने के दाम 1,51,480 रुपये प्रति 10 ग्राम (3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) थे. 22-कैरेट सोने की कीमत 1,47,840 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
इसके उलट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर बीते सत्र में दोनों कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार कर रही थीं. मई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत शुक्रवार रात 10.49 बजे तक 3,332 रुपये यानी 1.38 फीसदी चढ़ी हुई थी. यह 2,44,845 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. वहीं, सोने की कीमत इसी समय तक 1,069 रुपये यानी 0.70 फीसदी बढ़ी हुई थी. यह पीली धातु 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोली जा रही थी.
अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 3,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,47,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई. गुरुवार के कारोबारी सत्र में यह 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इसी तरह 24-कैरेट वाले सोने की कीमत भी 200 रुपये गिरकर 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई. यह गुरुवार को 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी.
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई. यह 4,708.17 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. जबकि चांदी की कीमत में लगभग एक फीसदी की तेजी आई. यह 75.96 डॉलर प्रति औंस हो गई.
आगरा---153100 रुपये प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद----153000 रुपये प्रति 10 ग्राम
अमृतसर---153100 रुपये प्रति 10 ग्राम
अयोध्या---153100 रुपये प्रति 10 ग्राम
भुवनेश्वर---152950 रुपये प्रति 10 ग्राम
भोपाल---153000 रुपये प्रति 10 ग्राम
चंडीगढ़---153100 रुपये प्रति 10 ग्राम
इंदौर---153000 रुपये प्रति 10 ग्राम
लखनऊ---153100 रुपये प्रति 10 ग्राम