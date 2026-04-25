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Hindi Newsबिजनेससोने-चांदी में उठापटक जारी, आपके शहर में आज क्‍या है रेट? चेक करें 24K, 22K, 18K का दाम

सोने-चांदी में उठापटक जारी, आपके शहर में आज क्‍या है रेट? चेक करें 24K, 22K, 18K का दाम

Gold-Silver Price 25th April: अमेर‍िका और ईरान के बीच समझौता नहीं होने से सोने और चांदी के दाम में उठा-पटक देखी जा रही है. शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी दोनों में ही ग‍िरावट आई. लेक‍िन एमसीएक्‍स मार्केट में तेजी देखी जा रही है.

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:20 AM IST
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Gold and Silver Price Today: डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बीच ऐसा हुआ. अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2,47,000 रुपये प्रति किलो रह गई. वहीं, सोना 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हालांकि, सराफा बाजार के उलट एमसीएक्‍स पर दोनों कीमती धातुओं में उलटा रुख दिखा. शुक्रवार देर रात सोना और चांदी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. सोने के मुकाबले चांदी में यह तेजी ज्‍यादा थी.

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, बीते सत्र में बाजार बंद होने के समय 24-कैरेट सोने के दाम 1,51,480 रुपये प्रति 10 ग्राम (3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) थे. 22-कैरेट सोने की कीमत 1,47,840 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

एमसीएक्‍स पर आई तेजी

इसके उलट मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (एमसीएक्‍स) पर बीते सत्र में दोनों कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार कर रही थीं. मई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत शुक्रवार रात 10.49 बजे तक 3,332 रुपये यानी 1.38 फीसदी चढ़ी हुई थी. यह 2,44,845 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. वहीं, सोने की कीमत इसी समय तक 1,069 रुपये यानी 0.70 फीसदी बढ़ी हुई थी. यह पीली धातु 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोली जा रही थी.

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सराफा बाजार में क्‍या हुआ?

अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक राष्‍ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 3,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,47,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्‍स सहित) रह गई. गुरुवार के कारोबारी सत्र में यह 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इसी तरह 24-कैरेट वाले सोने की कीमत भी 200 रुपये गिरकर 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्‍स सहित) रह गई. यह गुरुवार को 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी.

अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की चाल

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई. यह 4,708.17 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. जबकि चांदी की कीमत में लगभग एक फीसदी की तेजी आई. यह 75.96 डॉलर प्रति औंस हो गई.

आपके शहर में सोने के रेट (24 कैरेट)

  • आगरा---153100 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अहमदाबाद----153000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अमृतसर---153100 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अयोध्‍या---153100 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भुवनेश्‍वर---152950 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भोपाल---153000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • चंडीगढ़---153100 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • इंदौर---153000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • लखनऊ---153100 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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