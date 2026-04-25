Gold and Silver Price Today: डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बीच ऐसा हुआ. अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2,47,000 रुपये प्रति किलो रह गई. वहीं, सोना 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हालांकि, सराफा बाजार के उलट एमसीएक्‍स पर दोनों कीमती धातुओं में उलटा रुख दिखा. शुक्रवार देर रात सोना और चांदी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. सोने के मुकाबले चांदी में यह तेजी ज्‍यादा थी.

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, बीते सत्र में बाजार बंद होने के समय 24-कैरेट सोने के दाम 1,51,480 रुपये प्रति 10 ग्राम (3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) थे. 22-कैरेट सोने की कीमत 1,47,840 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

एमसीएक्‍स पर आई तेजी

इसके उलट मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (एमसीएक्‍स) पर बीते सत्र में दोनों कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार कर रही थीं. मई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत शुक्रवार रात 10.49 बजे तक 3,332 रुपये यानी 1.38 फीसदी चढ़ी हुई थी. यह 2,44,845 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. वहीं, सोने की कीमत इसी समय तक 1,069 रुपये यानी 0.70 फीसदी बढ़ी हुई थी. यह पीली धातु 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोली जा रही थी.

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सराफा बाजार में क्‍या हुआ?

अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक राष्‍ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 3,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,47,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्‍स सहित) रह गई. गुरुवार के कारोबारी सत्र में यह 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी. इसी तरह 24-कैरेट वाले सोने की कीमत भी 200 रुपये गिरकर 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्‍स सहित) रह गई. यह गुरुवार को 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी.

अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की चाल

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई. यह 4,708.17 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. जबकि चांदी की कीमत में लगभग एक फीसदी की तेजी आई. यह 75.96 डॉलर प्रति औंस हो गई.

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