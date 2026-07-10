Donald Trump on Iran War: अमेर‍िका और ईरान के बीच होर्मुज स्‍ट्रेट को लेकर तनाव बना हुआ है. दोनों देशों के बीच कोई बातचीत होती इससे पहले ही ईरान के बुशहर समेत कई शहरों में भीषण हमले की खबर है. हालांक‍ि, अमेर‍िका ने इन हमलों को करने से साफ इंकार क‍िया है. इस बीच इंटरनेशनल लेवल पर सोने-चांदी के दाम में फ‍िर से ग‍िरावट देखी जा रही है. अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने के बाद गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं के रेट में र‍िकवरी देखी गई थी. लेक‍िन अब फ‍िर से दोनों धातुएं लाल न‍िशान के साथ कारोबार कर रही हैं. कॉमेक्‍स पर आज सुबह सोना 17 डॉलर प्रत‍ि औंस से ज्‍यादा ग‍िरकर 4,123 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेंड कर रहा है. इसी तरह चांदी में भी ग‍िरावट देखी गई और यह 60 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेंड कर रही है.