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Gold Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव, फ‍िर धड़ाम हुआ सोना; चांदी भी टूटी; क्‍या है आज का रेट?

Gold Price in Delhi: फरवरी के आख‍िर से जब से ईरान और अमेर‍िका के बीच तनाव शुरू हुआ है. तब से लेकर अब तक सोने-चांदी के दाम में उठापटक बनी हुई है. जनवरी 2026 में ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला सोना इन द‍िनों ग‍िरावट से जूझ रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 10, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:32 AM IST
Gold Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव, फ‍िर धड़ाम हुआ सोना; चांदी भी टूटी; क्‍या है आज का रेट?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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