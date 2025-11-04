Gold and Silver Price Today: सोने और चांदी दोनों के ही र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद अब इनमें प‍िछले कुछ द‍िनों से ग‍िरावट देखी जा रही है. प‍िछले कुछ द‍िन से चल रही ग‍िरावट का स‍िलस‍िला मंगलवार के कारोबारी सत्र में भी जारी रहा. गोल्‍ड का रेट मंगलवार को 300 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्‍यादा ग‍िर गया, वहीं एक किलो चांदी की कीमत भी 3000 रुपये से ज्‍यादा घट गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,419 रुपये दर्ज की गई. इससे पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोना 1,20,777 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

चांदी के दाम में 3150 रुपये किलो की कमी

प‍िछले 24 घंटे में ही सोने का रेट 358 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट गया. इसके अलावा, 22 कैरेट गोल्‍ड भी 328 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर 1,10,304 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी की कीमत की बात करें तो एक किलो चांदी का भाव 1,46,150 रुपये पर आ गया, जो कि इससे पहले 1,49,300 रुपये प्रति किलो दर्ज क‍िया गया था. चांदी की कीमत में 3150 रुपये प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है.

MCX पर आधा प्रत‍िशत से ज्‍यादा की ग‍िरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.54 प्रतिशत घटकर 1,20,750 रुपये पर पहुंच गया, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.38 प्रतिशत घटकर 1,45,714 रुपये पर पहुंच गया है. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है. कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.47 प्रतिशत घटकर 3,995 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 1.57 प्रतिशत घटकर 47.29 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

क्‍या रहेगा गोल्‍ड का भव‍िष्‍य?

एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा क‍ि सोने ने कमजोरी के साथ कारोबार किया और कीमतें 500 रुपये गिरकर 1,20,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं. मजबूत डॉलर और यूएस फेड के भविष्य में रेट कटौती को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता के कारण और मौजूदा यूएस शटडाउन की वजह से लिमिटेड डेटा रिलीज के बीच कीमतें कुछ समय के लिए 1,20,000 रुपये के निचले लेवल के करीब पहुंच गई थीं.

त्रिवेदी ने आगे कहा कि यूएस-चीन ट्रेड बातचीत को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का असर भी बुलियन सेंटीमेंट पर देखने को मिला. उन्होंने बताया क‍ि अगले अहम ट्रिगर फेडरल रिजर्व अधिकारियों के भाषण को लेकर होंगे. इनसे रेट आउटलुक के बारे में संकेत मिल सकते हैं. गोल्‍ड के 1,18,500–1,24,000 रुपये की रेंज में वोलैटाइल रहने की उम्मीद है.