शाद‍ियों के सीजन में बढ़ी सोने-चांदी की ड‍िमांड, दाम में आई तेजी; आगे कैसा रहेगा बाजार?

Gold Silver Price Update: सर्राफा मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को म‍िल रही है. यह तेजी शाद‍ियों के सीजन में जबरदस्‍त ड‍िमांड के चलते बनी हुई है. इसके अलावा फेड र‍िजर्व की तरफ से भी ब्‍याज दर में कमी क‍िये जाने की उम्‍मीद है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 28, 2025, 03:18 PM IST
शाद‍ियों के सीजन में बढ़ी सोने-चांदी की ड‍िमांड, दाम में आई तेजी; आगे कैसा रहेगा बाजार?

Gold and Silver Price: सोने-चांदी की कीमत में तेजी का स‍िलस‍िला रुकने का नाम नहीं ले रहा. डोमेस्टिक फ्यूचर मार्केट में सोना-चांदी के दाम में शुक्रवार को भी तेजी दर्ज की गई. मजबूत स्पॉट डिमांड और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से निवेशकों के सेंटीमेंट को बढ़ाने में असरदार रही. इस कारण से कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी का रुझान रहा. शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स (MCX) पर सोने की दिसंबर वायदा कीमतें 0.39 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,25,999 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं.

MCX पर भी सोने की कीमत में तेजी

वहीं, चांदी की दिसंबर वायदा कीमतें 0.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,63,849 प्रति किलो पर बनी हुई थी. मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा, 'एमसीएक्स (MCX) पर सोने की वायदा कीमतें 1,26,000-1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच रही हैं. इस बैंड से ऊपर का डेली क्लोज आगामी सेशन में 1,29,000-1,30,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की ओर एक फ्रेश रैली को ट्रिगर कर सकता है.'

फिजिकल मार्केट में बनी है तेज ड‍िमांड
उन्होंने आगे कहा, 'नीचे की ओर सपोर्ट 1,25,500 रुपये प्रति 10 ग्रास के पास बना हुआ है, जिसके बाद 1,25,000– 1,24,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के एरिया में एक मजबूत बेस है.' व्यापारियों का कहना है कि शादियों के इस सीजन में फिजिकल मार्केट में सोने की उच्च मांग बनी हुई है, जो कि कीमती धातुओं की कीमतों को बढ़ाने में अहम कारक बन रहा है.

एमपीसी की मीट‍िंग 3 से 5 द‍िसंबर तक
इसके अलावा, दिसंबर में अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर डॉलर ने भी हाल ही के दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों को बढ़ाया है. हालांकि, पीली धातु में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया है क्योंकि निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की. घरेलू स्तर पर केंद्रीय बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3-5 दिसंबर को होगी और बाजार की ब्याज दरों पर किसी तरह के संकेत को लेकर नजर बनी रहेगी.

इस बीच, अमेरिकी डॉलर में चार महीनों में सबसे तेज साप्ताहिक गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि यूएस फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हो रही हैं, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों को समर्थन मिल रहा है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Gold priceSilver price

