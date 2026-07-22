Gold-Silver Price Update: अमेरिका-ईरान के बीच टकराव बढ़ने और शेयर बाजार में गिरावट के बीच सोने और चांदी के दाम में दूसरे दिन तेजी देखी गई. दोनों कीमती धातुओं की कीमत में यह तेजी दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनाने के लिए फिर से की गई कोशिश के बाद देखी जा रही है. इस कोशिश ने सोने-चांदी के मार्केट में निवेशकों के भरोसे को मजबूती दी है. इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स (Comex) पर सोना 61 डॉलर प्रति औंस की तेजी के साथ 4,137 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा है. चांदी की कीमत में भी उछाल देखा गया और यह 60 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई. मध्यस्थ देशों की तरफ से दोनों देशों को 10 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव दिया गया है.
राजनयिक बातचीत की कोशिश के बावजूद क्रूड ऑयल की कीमत हाई लेवल पर बनी हुई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ मैसेज दिया है कि तीन अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी. इस बयान और होर्मुज स्ट्रेट में जारी भीषण संघर्ष के कारण ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. ट्रंप ने ओवल ऑफिस से बयान जारी कर कहा, ईरानी अधिकारी बातचीत के लिए बेताब हैं. लेकिन जब तक वे किसी सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं होते... तब तक अमेरिका को बातचीत में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है.
कच्चे तेल के दाम में इजाफा होने से बाजार में महंगाई बढ़ने की आशंका गहराने लगी है. इससे यह संभावना मजबूत हो रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीतियों को सख्त बनाए रखेगा. इससे निवेशक अगले हफ्ते होने वाली दो दिवसीय फेड मीटिंग और (फेड चेयरमैन केविन वॉर्श के बयान का इंतजार कर रहे हैं. अनुमान जताया जा रहा है कि जुलाई में दरें स्थिर रहेंगी, लेकिन सितंबर ब्याज दर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण इंटरनेशनल मार्केट में सोना जनवरी के ऑल टाइम हाई 5,600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल से 25 प्रतिशत से ज्यादा नीचे आ चुका है.
इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों का असर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी दिखाई दिया. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे एमसीएक्स (MCX) पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1700 रुपये से ज्यादा की तेजी के साथ 144592 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखा गया. इसी तरह 4 सितंबर वाली चांदी भी 2000 रुपये किलो के करीब चढ़ गई और इसे 225688 रुपये प्रति किलो पर ट्रेंड करते देखा गया. एक दिन पहले मंगलवार को भी चांदी ने एमसीएक्स (MCX) 6,100 रुपये प्रति किलो की बड़ी छलांग लगाई थी.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर बुधवार सुबह सोने-चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी देखी गई. IBJA की तरफ से बुधवार सुबह बाजार खुलने के बाद 12 बजे जारी किये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा चढ़कर 145440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा 22 कैरेट प्योरिटी वाला सोना 1,33,223 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट प्योरिटी वाला गोल्ड 1,09,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा एक किलो चांदी का रेट भी 3000 रुपये से ज्यादा चढ़कर 2,26,238 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)