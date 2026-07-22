Gold-Silver Price Update: अमेर‍िका-ईरान के बीच टकराव बढ़ने और शेयर बाजार में ग‍िरावट के बीच सोने और चांदी के दाम में दूसरे द‍िन तेजी देखी गई. दोनों कीमती धातुओं की कीमत में यह तेजी दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमत‍ि बनाने के ल‍िए फ‍िर से की गई कोश‍िश के बाद देखी जा रही है. इस कोश‍िश ने सोने-चांदी के मार्केट में न‍िवेशकों के भरोसे को मजबूती दी है. इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स (Comex) पर सोना 61 डॉलर प्रत‍ि औंस की तेजी के साथ 4,137 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेंड कर रहा है. चांदी की कीमत में भी उछाल देखा गया और यह 60 डॉलर प्रत‍ि औंस के पार चली गई. मध्यस्थ देशों की तरफ से दोनों देशों को 10 दिन के सीजफायर का प्रस्ताव दिया गया है.