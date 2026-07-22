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अमेर‍िका और ईरान में फ‍िर बढ़ा टकराव, सोने की कीमत में जबरदस्‍त उछाल; चेक करें आज का रेट

Gold Price Update: फेड र‍िजर्व की जल्‍द होने वाली बैठक में ब्‍याज दर को पुराने ही लेवल पर बरकरार रखा जा सकता है. लेक‍िन उम्‍मीद जताई जा रही है क‍ि स‍ितंबर की मीट‍िंग में इसमें इजाफा क‍िया जा सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 22, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:28 PM IST
अमेर‍िका और ईरान में फ‍िर बढ़ा टकराव, सोने की कीमत में जबरदस्‍त उछाल; चेक करें आज का रेट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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