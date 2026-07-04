Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Gold Price Update: सोने में 3000 और चांदी में 5000 रुपये की तेजी, चढ़कर कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्‍ड का रेट

Gold Price Update: सोने में 3000 और चांदी में 5000 रुपये की तेजी, चढ़कर कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्‍ड का रेट

Gold Price Update: अमेर‍िकी सेंट्रल बैंक फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर को लेकर नरम रुख बनाए रखने का इशारा द‍िये जाने के बाद सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है. प‍िछले द‍िनों 3900 डॉलर प्रत‍ि औंस से भी ज्‍यादा ग‍िरने वाला सोना अब 4200 डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 04, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:26 AM IST
Gold Price Update: सोने में 3000 और चांदी में 5000 रुपये की तेजी, चढ़कर कहां पहुंचा 10 ग्राम गोल्‍ड का रेट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Instagram Ads के जरिए फैल रहा था गंदा धंधा! भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा Meta
Meta24 min ago
2
Noida News27 min ago
3
Neena Gupta28 min ago
4
Gwadar Attack28 min ago
5
Britain News30 min ago