Gold Price Today Update: कुछ दिन पहले जिस सोने और चांदी में लगातार गिरावट देखी जा रही थी. अब उसी में तेजी का माहौल बना हुआ है. यह तेजी फेरडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉर्श के बयान के बाद देखी जा रही है. उन्होंने इशारा किया कि यूएस में आने वाले समय में ब्याज दर में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने वाली. इसके बाद सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है. इससे पहले सोने में जून तिमाही के दौरान जबरदस्त गिरावट देखी गई थी. सोने के दाम में तेजी का सिलसिला शनिवार को भी देखा गया. कॉमेक्स (COMEX Gold) पर सोना 61 डॉलर प्रति औंस चढ़कर 4,187 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी के दाम भी 62.81 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए. शुक्रवार शाम को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान घरेलू बाजार में सोना 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 5000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गई.
घरेलू बाजार में भी शुक्रवार शाम को सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी गई. एमसीएक्स (MCX) पर इसमें मामूली तेजी देखी गई. पिछले दिनों जून के आखिरी दिनों में दाम में गिरावट के बाद निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था. जनवरी के महीने में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला गोल्ड जून तिमाही के दौरान 12 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया. चांदी में भी इस दौरान 17 प्रतिशत की कमजोरी आई थी. घरेलू बाजार की बात करें तो जनवरी में 1.90 लाख रुपये का हाई टच करने वाला सोना टूटकर 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (mcx gold price) पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना शुक्रवार शाम को 35 रुपये की मामूली तेजी के साथ 147200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. कारोबारी सत्र के दौरान इसने 147907 रुपये का हाई भी टच किया था. चांदी की बात करें तो सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में तेजी देखी गई और यह 237410 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई. कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने 238876 रुपये प्रति किलो का हाई भी टच किया.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर शुक्रवार शाम के समय सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल देखा गया. IBJA की तरफ से शुक्रवार शाम 5 बजे जारी किये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 3000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा चढ़कर 146344 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट प्योरिटी वाला सोना 1,34,051 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट की प्योरिटी वाला सोना 1,09,758 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा एक किलो चांदी चढ़कर 2,33,858 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.