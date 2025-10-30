Advertisement
सोने और चांदी की ग‍िरावट थमी, फ‍िर से चढ़ने लगे दाम; बढ़कर इतना हो गया 10 ग्राम का रेट

Gold Price: कुछ द‍िन की ग‍िरावट के बाद बुधवार को सोने और चांदी के रेट में फ‍िर से तेजी देखने को म‍िली. प‍िछले छह कारोबारी सत्र से सोने की कीमत में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही थी. लेक‍िन अब फ‍िर से यह चढ़ गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:04 AM IST
सोने और चांदी की ग‍िरावट थमी, फ‍िर से चढ़ने लगे दाम; बढ़कर इतना हो गया 10 ग्राम का रेट

Gold Silver Price Update: सोने और चांदी में प‍िछले कुछ द‍िन से चली आ रही ग‍िरावट पर ब्रेक लग गया है. बुधवार के कारोबारी सत्र में सोना और चांदी चढ़कर बंद हुए. लगातार छह कारोबारी सत्र की मंदी के बाद सोने ने फिर से वापसी की है. एक ही द‍िन में बुधवार को इसकी कीमत में करीब 2,600 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,628 रुपये पर पहुंच गई. इससे पहले मंगलवार को गोल्‍ड की कीमत 1,18,043 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 24 कैरेट के सोने की कीमत में 24 घंटों में 2,585 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.

18 कैरेट का दाम बढ़कर 90471 रुपये पर पहुंचा

22 कैरेट के 10 ग्राम गोल्‍ड की कीमत बढ़कर 1,10,495 रुपये हो गई, यह इससे पहले 1,08,127 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम बढ़कर 90,471 रुपये हो गया, जो कि पहले 88,532 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी बड़ी तेजी देखी गई. चांदी का दाम 4,737 रुपये बढ़कर 1,46,633 रुपये प्रति किलो हो गया. यह पहले 1,41,896 रुपये प्रति किलो पर था.

MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी
वायदा के साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई. एमसीएक्स (MCX) सोने का 05 दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 1.12 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,20,987 रुपये और चांदी का 5 दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 1.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,46,600 रुपए पर था. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि एमसीएक्स (MCX) पर सोने की कीमतों में दिन के दौरान तेजी देखने को मिली है. इसकी वजह पिछले हफ्ते हुई बड़ी गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग और देर रात होने वाली अमेरिकी फेड की बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती की संभावना है.

आने वाले समय में सोने 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से 1.24 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई. कॉमेक्स पर सोने का दाम 1.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,023 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 1.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 48.14 डॉलर प्रति औंस पर था. 

