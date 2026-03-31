Silver Price: ईरान और इजरायल युद्ध के बीच इंटरनेशनल लेवल पर सोने और चांदी की कीमत में उठा-पटक देखी जा रही है. मंगलवार सुबह सोना चढ़कर एक बार फिर से 4500 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया.
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Gold and Silver Price: इजरायल और ईरान जंग के बीच ग्लोबल लेवल पर सोने की कीमत में चल रही उठा-पटक ने एक बार फिर से निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. जनवरी 2026 में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला सोना इस समय इंटरनेशनल मार्केट में 4,400 से 4,500 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है. आमतौर पर ग्लोबल टेंशन के बीच सोने की कीमत में तेजी आती है. लेकिन ईरान जंग के बीच इसमें गिरावट देखी जा रही है. ग्लोबल टेंशन के बीच सोने को सेफ हेवन माना जाता है. लेकिन इस बार निवेशक सोने से अपना निवेश निकाल रहे हैं.
इंटरनेशनल मार्केट में मंगलवार को सोने के दाम 30.62 डॉलर प्रति औंस की तेजी के साथ 4,544 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए. पिछले 52 हफ्ते के रिकार्ड लेवल की बात करें तो गोल्ड का निचला स्तर 2,956 डॉलर प्रति बैरल का रहा है और इसका हायर लेवल 5,595 डॉलर प्रति बैरल का था. सोने की कीमत में चल रही उठा-पटक के पीछे कई कारण हैं. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, ट्रेड वार की आशंका और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां शामिल हैं.
कई केंद्रीय बैंकों की तरफ से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है. जानकारों का अनुमान है कि साल 2026 में सोने के दाम चढ़कर नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकते हैं. हालांकि, हाल-फिलहाल कीमत में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
इंटरनेशनल मार्केट के दाम का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है. मार्च 2026 के अंत में भारतीय बाजार में 24 कैरेट वाले गोल्ड का दाम प्रति 10 ग्राम करीब 1,44,000 से 1,48,000 रुपये के बीच बना हुआ है.
IBJA की तरफ से सोमवार शाम को जारी किये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाले सोने के रेट चढ़कर 146733 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए. 23 कैरेट वाले सोने का रेट 146145 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखा गया. 22 कैरेट गोल्ड के दाम की बात करें तो सोना 134407 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखा गया. चांदी के रेट में भी सोमवार को तेजी देखी गई और यह एक बार फिर से चढ़कर 230135 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.
इजरायल और ईरान युद्ध के बीच क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. पिछले दिनों 122 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला क्रूड में उठा-पटक का दौर जारी है. युद्ध में नरमी की खबर पर क्रूड के दाम में गिरावट देखी जाती है. लेकिन तनाव बढ़ने की खबर के साथ ही दाम फिर से चढ़ने लगते हैं. मंगलवार सुबह डब्ल्यूटीआई क्रूड चढ़कर 104 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. वहीं, ब्रेंट क्रूड 113 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया.