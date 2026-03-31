Advertisement
trendingNow13159660
Hindi Newsबिजनेसईरान युद्ध के बीच सोने की कीमत में फ‍िर तेजी, भारतीय बाजार का आज क्‍या रहेगा हाल?

ईरान युद्ध के बीच सोने की कीमत में फ‍िर तेजी, भारतीय बाजार का आज क्‍या रहेगा हाल?

Silver Price: ईरान और इजरायल युद्ध के बीच इंटरनेशनल लेवल पर सोने और चांदी की कीमत में उठा-पटक देखी जा रही है. मंगलवार सुबह सोना चढ़कर एक बार फ‍िर से 4500 डॉलर प्रत‍ि औंस के पार न‍िकल गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान युद्ध के बीच सोने की कीमत में फ‍िर तेजी, भारतीय बाजार का आज क्‍या रहेगा हाल?

Gold and Silver Price: इजरायल और ईरान जंग के बीच ग्‍लोबल लेवल पर सोने की कीमत में चल रही उठा-पटक ने एक बार फ‍िर से न‍िवेशकों का ध्‍यान अपनी तरफ खींचा है. जनवरी 2026 में र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला सोना इस समय इंटरनेशनल मार्केट में 4,400 से 4,500 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है. आमतौर पर ग्‍लोबल टेंशन के बीच सोने की कीमत में तेजी आती है. लेक‍िन ईरान जंग के बीच इसमें ग‍िरावट देखी जा रही है. ग्‍लोबल टेंशन के बीच सोने को सेफ हेवन माना जाता है. लेक‍िन इस बार न‍िवेशक सोने से अपना न‍िवेश न‍िकाल रहे हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में मंगलवार को सोने के दाम 30.62 डॉलर प्रत‍ि औंस की तेजी के साथ 4,544 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गए. प‍िछले 52 हफ्ते के र‍िकार्ड लेवल की बात करें तो गोल्‍ड का न‍िचला स्‍तर 2,956 डॉलर प्रत‍ि बैरल का रहा है और इसका हायर लेवल 5,595 डॉलर प्रत‍ि बैरल का था. सोने की कीमत में चल रही उठा-पटक के पीछे कई कारण हैं. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव, ट्रेड वार की आशंका और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां शामिल हैं.

केंद्रीय बैंक बढ़ा रहे सोने की ह‍िस्‍सेदारी

कई केंद्रीय बैंकों की तरफ से अपने व‍िदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है. जानकारों का अनुमान है कि साल 2026 में सोने के दाम चढ़कर नए र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकते हैं. हालांकि, हाल-फ‍िलहाल कीमत में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. 
इंटरनेशनल मार्केट के दाम का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है. मार्च 2026 के अंत में भारतीय बाजार में 24 कैरेट वाले गोल्‍ड का दाम प्रति 10 ग्राम करीब 1,44,000 से 1,48,000 रुपये के बीच बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी के रेट में आई तेजी

IBJA की तरफ से सोमवार शाम को जारी क‍िये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाले सोने के रेट चढ़कर 146733 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गए. 23 कैरेट वाले सोने का रेट 146145 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर देखा गया. 22 कैरेट गोल्‍ड के दाम की बात करें तो सोना 134407 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर देखा गया. चांदी के रेट में भी सोमवार को तेजी देखी गई और यह एक बार फ‍िर से चढ़कर 230135 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गई.

क्रूड ऑयल के दाम में तेजी

इजरायल और ईरान युद्ध के बीच क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. प‍िछले द‍िनों 122 डॉलर प्रत‍ि बैरल के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला क्रूड में उठा-पटक का दौर जारी है. युद्ध में नरमी की खबर पर क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी जाती है. लेक‍िन तनाव बढ़ने की खबर के साथ ही दाम फ‍िर से चढ़ने लगते हैं. मंगलवार सुबह डब्‍ल्‍यूटीआई क्रूड चढ़कर 104 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. वहीं, ब्रेंट क्रूड 113 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold Price

Trending news

अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
america iran war
अमेरिका और ईरान की लड़ाई से अप्रैल में महातबाही आने वाली है? जानकर लगेगा डर
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
Fuel crisis
DNA: अफवाह की आड़ में पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी का पर्दाफाश, आखिर कौन है जिम्मदेार?
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
Assembly Elections 2026
कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं एक्टर विजय? चुनावी हलफनामे में खोल दिया राज
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
nasik news
दिल्ली से शिरडी जा रहा विमान भटक गया रास्ता! फिर इस शहर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
assam election 2026
Zubeen Garg मामले में 100 दिनों में न्याय, असम में कांग्रेस के 5 बड़े वादे
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
Israel Iran tension
चौधरी बनने चला था PAK, ईरान ने फिर दे दिया झटका, कहा- जंग रोकने की पहल से मतलब नहीं
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
amit shah
कांग्रेस राज में नक्सलवाद पनपने से लेकर खात्मे तक, लोकसभा में शाह की 10 प्रमुख बातें
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
Fertilizers stock
फसल की नहीं होगी कोई टेंशन, ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने फेंका 'तुरुप का पत्ता'
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
Iran war
ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान
Punjab School
शिक्षा में पंजाब के स्कूलों ने मारी बाजी, सर्वे में केरल से भी निकला आगे: भगवंत मान