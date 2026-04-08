America Iran Ceasefire Deal: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान होने के बाद सोने-चांदी के दाम में जबदस्त तेजी देखी जा रही है. जंग थमने की खबर आने के बाद निवेशकों ने सोने में अपनी पोजिशन बढ़ाना शुरू कर दिया है.
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Gold and Silver Price: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर (युद्धविराम) का ऐलान किये जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में हलचल देखी जा रही है. सीजफायर की खबर आने के बाद सोने के दाम 2% से ज्यादा बढ़ गए. निवेशकों ने जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीद में सेफ हेवन माने जाने वाले सोने में खरीदारी की. दूसरी तरफ तेल के दाम में गिरावट देखी जा रही है. सोने के दाम में आया उछाल युद्ध की अनिश्चितता से राहत मिलने के बीच आया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीजफायर ऐलान किये जाने के तुरंत बाद स्पॉट गोल्ड के दाम 2.3% उछलकर 4,811 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर पहुंच गए. अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 3.3% चढ़कर 4,840 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया. इससे पहले दिन कुछ गिरावट देखी गई थी, लेकिन सीजफायर की खबर ने बाजार का मूड पूरी तरह बदल दिया. चांदी के दाम भी 4.6% तक उछल गए. पिछले कुछ दिनों में युद्ध की आशंका से सोना और चांदी दोनों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. लेकिन अस्थायी शांति की उम्मीद ने डिमांड को बढ़ा दिया है.
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सोने को हमेशा से जंग और अनिश्चितता के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है. अमेरिका-ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल महंगा हुआ, महंगाई का खतरा बढ़ा और निवेशकों ने सोने में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी. अब दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान होने के बाद बातचीत की गुंजाइश से निवेशक सोने का रुख कर रहे हैं. जानकारों का कहना है कि यदि सीजफायर टूटा या होर्मुज पूरी तरह नहीं खुला तो सोने के दाम में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है. फिलहाल बाजार ने सीजफायर की खबर से राहत की सांस ली है.
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सीजफायर की खबर से क्रूड ऑयल के दाम 15-16% तक गिर गए. गिरावट के बाद अमेरिकी क्रूड ऑयल 94 प्रति बैरल से नीचे आ गया. होर्मुज से तेल सप्लाई रुकने का खतरा कम होने से ईंधन की कीमत पर दबाव घटा है. शेयर बाजार इस खबर से बाद से खुश है. एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 2.5% ऊपर है. डाउ फ्यूचर्स 1,000 प्वाइंट की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स 3% चढ़ गया है. एशियाई और यूरोपीय बाजार के भी खुलते ही 2-3% ऊपर जाने की उम्मीद है.