Gold Price Update: सोने और चांदी के दाम में पिछले कुछ दिन से चली आ रही गिरावट का दौर बुधवार सुबह थम गया. पिछले दिनों बड़ी गिरावट से गुजरने के बाद सोने और चांदी में बुधवार को रिकॉर्ड तेजी देखी गई.
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Gold and Silver Price: ग्लोबल अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के बीच सोने के दाम में बुधवार सुबह जोरदार तेजी देखी गई. इसके साथ ही सोने में पिछले कुछ दिनों से चल रही गिरावट का सिलसिला थम गया. बुलियन मार्केट में बुधवार सुबह सोने के दाम में जोरदार तेजी देखी गई और यह 173 डॉलर प्रति औंस चढ़कर 4,575 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. इसी तरह चांदी की कीमत ने भी करीब 6 प्रतिशत उछलकर रिकॉर्ड बनाया है. यह एक बार फिर से चढ़कर इंटरनेशनल मार्केट में 73.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई.
इंडियन मार्केट की बात करें तो मंगलवार शाम से गोल्ड और सिल्वर में लौटा तेजी का सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा. 24 कैरेट वाला गोल्ड 5130 रुपये की प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 144,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा चांदी का दाम 10470 रुपये चढ़कर 234,420 रुपये प्रति किलो पर देखा गया. आपको बता दें इजरायल और ईरान युद्ध के बीच चल रहे तनाव के बीच सोने-चांदी के रेट में गिरावट देखी जा रही है. पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन का कहना है कि यदि जंग लंबी चली तो सोना गिरकर 4300 डॉलर प्रति औंस तक आ सकता है. (खबर अपडेट हो रही है...)