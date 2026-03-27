Gold and Silver Price: ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन में कुछ राहत और डॉलर में नरमी के बीच शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमत में र‍िकवरी देखी जा रही है. इसका असर है क‍ि शुक्रवार सुबह बुल‍ियन मार्केट में सोना और चांदी तेजी हरे न‍िशान के साथ कारोबार कर रहे थे. हालांक‍ि, गुरुवार शाम को एमसीएक्‍स (MCX) पर सोने और चांदी के दाम में ग‍िरावट देखी गई थी. चांदी के दाम में ग‍िरावट का असर यह हुआ क‍ि इसकी कीमत में शॉर्ट सर्क‍िट लग गया. इससे पहले बुधवार को सोने व चांदी के रेट में तेज र‍िकवरी देखी गई थी. सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 5,000 रुपये से ज्‍यादा और चांदी 10,000 रुपये से ज्‍यादा की तेजी दर्ज कर बंद हुई थी.

आमतौर पर जंग और वैश्‍व‍िक तनाव के बीच सोने के दाम में इजाफा देखा जाता है. लेकिन ईरान जंग के दौरान सोना और चांदी दोनों ही प‍िछले द‍िनों क्रैश हो गए थे. लेक‍िन अब दोनों के ही दाम में तेजी देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह बुल‍ियन मार्केट में भी सोने और चांदी के दाम मजबूत हो गए. सुबह करीब 9.50 बजे 24 कैरेट वाला गोल्‍ड 1250 रुपये की तेजी के साथ 141,810 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा चांदी, 4840 रुपये प्रत‍ि क‍िलो चढ़कर 224,600 रुपये क‍िलो पर पहुंच गई. 22 कैरेट वाला गोल्‍ड चढ़कर 129,993 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया.

सोने की कीमत में क्‍यों आ रही तेजी?

ईरान इजरायल जंग के बीच वेस्‍ट एश‍िया में जारी तनाव में कमी और सीज फायर की अटकलों के बीच सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है. डॉलर इंडेक्स में नरमी और कुछ निवेशकों का सेफ-हेवन डिमांड के ल‍िए एक्‍ट‍िव होना भी सोने की दाम में मजबूती का कारण है. घरेलू लेवल पर त्योहारी मांग (राम नवमी आदि) और ज्वेलरी खरीदारी के सहारे से भी सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है.

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दिल्ली में क्‍या है 10 ग्राम गोल्‍ड का रेट

रामनवमी के मौके पर 26 मार्च को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में तेजी देखी गई. यहां 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 1,47,040 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले गोल्‍ड का भाव 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जबकि 18 कैरेट वाले सोने का भाव 1,10,320 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. चांदी का रेट ढाई लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गया.