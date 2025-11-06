Advertisement
trendingNow12991494
Hindi Newsबिजनेस

एक हफ्ते के न‍िचले लेवल से ऊपर आया सोना-चांदी, अभी खरीदना सही या इंतजार से होगा फायदा?

Gold Price Prediction: सोने अपने र‍िकॉर्ड लेवल पर कारोबार कर रहा है. इसकी कीमत को लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है. कुछ जानकारों का कहना है क‍ि आने वाले द‍िनों में इसकी कीमत में और तेजी आ सकती है. वहीं, कुछ एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि द‍िसंबर में नीचे आने के बाद सोना और चांदी फ‍िर से ऊपर जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक हफ्ते के न‍िचले लेवल से ऊपर आया सोना-चांदी, अभी खरीदना सही या इंतजार से होगा फायदा?

Gold and Silver Price Today: सोने की कीमत में प‍िछले कुछ द‍िन से चल रही ग‍िरावट पर ब्रेक लग गया. गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान गोल्‍ड के दाम में तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा चांदी का रेट भी गुरुवार को चढ़ गया. गोल्‍ड कमजोर रुख के चलते डॉलर और सेफ- हेवन की बढ़ती खरीदारी के बीच एक हफ्ते के निचले लेवल पर पहुंच गया. अमूमन शाद‍ियों के सीजन में सोने की ड‍िमांड बढ़ जाती है. सोने की कीमत में यह तेजी उम्मीद से बेहतर यूएस जॉब डेटा के कारण फेडरल रिजर्व की तरफ से आगामी ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें खत्म होने के कारण दर्ज की गई.

MCX पर भी सोने की कीमत में आई तेजी

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान 24 कैरेट गोल्‍ड की कीमत 1,20,100 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. दूसरी तरफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्‍ड के  5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का रेट शाम के समय बढ़कर 121479.00 रुपये पर पहुंच गया, जबकि चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.66 प्रतिशत बढ़कर 1,48,300 रुपये पर पहुंच गया. दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्‍स भी 0.20 प्रतिशत की गिरावट में रहा, लेकिन 100 मार्क के ऊपर बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हफ्ते दोनों कीमती धातुओं में रहेगा उतार-चढ़ाव
इस बीच, यूएस 10-ईयर यील्ड बुलियन पर दबाव डालते हुए अपने करीब एक महीने के हाई लेवल के नीचे रहा. मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड अपना अहम सपोर्ट लेवल 3,870 डॉलर पर बनाए हुए है, वहीं सिल्वर का सपोर्ट लेवल 46.50 डॉलर पर ट्रॉय औंस पर बना हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और यूएस नॉन-फार्म रोजगार डेटा से पहल कीमतों धातुओं की कीमतों को लेकर इस हफ्ते उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

गोल्‍ड को सेफ-हेवन बाइंग का सपोर्ट मिल रहा
मेहता इक्‍व‍िटीज लिमिटेड के कमोडिटीज वाइस प्रेसिडेंट राहुल कलांत्री ने कहा क‍ि सोना-चांदी की कीमत में एक हफ्ते के निचले स्तर से ऊपर की ओर तेजी देखी जा रही है, जिसे अमेरिका में राजनीतिक अन‍िश्‍च‍ितताओं के बीच सेफ-हेवन बाईंग का सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति की पार्टी का न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्शन हार जाने से मिड-टर्म चुनावों से पहले चिंताएं बढ़ गई हैं.

सोने के रेट को लेकर आगे क्‍या है उम्‍मीद?
जानकारों की तरफ से उम्‍मीद जताई गई है क‍ि साल 2025 के अंत तक सोने की कीमत 99,500 रुपये से 1,10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं. सोने का ग्‍लोबली 4,000 डॉलर प्रति औंस टारगेट है, जो 2026 में 4,200-4,500 डॉलर प्रत‍ि औंस तक जा सकता है. देश में आईसीआईसीआई बैंक के एनालिस्ट्स ऊपर की ओर ट्रेंड देख रहे हैं. उन्‍हें उम्‍मीद है क‍ि यूएस इंटरेस्ट रेट कट, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक के कदम से गोल्‍ड की खरीदारी को बढ़ावा म‍िलेगा. साल 2026 के ल‍िए सोने की कीमत का 1.25 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम का पूर्वानुमान है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold priceSilver price

Trending news

उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे