Gold Price Today: ट्रंप की तरफ से लगाए जा रहे ट्रैर‍िफ के बीच सोने-चांदी की कीमत में उठा-पटक बनी हुई है. भारतीय बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमत में मामूली बदलाव देखने को मिला. सोने के दाम में 900 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्‍यादा की गिरावट हुई है. वहीं, चांदी की कीमत में 200 रुपये से ज्‍यादा का मामूली इजाफा हुआ है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत ग‍िरकर 1,00,023 रुपये पर पहुंच गई. एक हफ्ते पहले इसी दिन इसका दाम 1,00,942 रुपये पर था. इस ह‍िसाब से सोने की कीमत में 919 रुपये की कमजोरी आई है.

चांदी की कीमत में द‍िखाई दी बढ़ोतरी

इसके अलावा 22 कैरेट वाले सोने का दाम कम होकर 91,621 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, यह पहले 92,463 रुपये था. 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 75,707 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 75,017 रुपये पर पहुंच गई. समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत में भी मामूली बदलाव हुआ है और यह 201 रुपये बढ़कर 1,14,933 रुपये प्रति किलो हो गई है. पहले चांदी 1,14,732 रुपये प्रति किलो थी. चांदी अपने र‍िकॉर्ड हाई लेवल के करीब बनी हुई है. 7 अगस्त को चांदी ने 1,15,250 रुपये प्रति किलो का ऑल- टाइम हाई बनाया था.

ट्रंप-पुतिन की बैठक पर न‍िगाहें

जानकारों के अनुसार 15 अगस्त को ट्रंप-पुतिन की बैठक के बाद निवेशकों की निगाह सोमवार को सोने-चांदी में होने वाले एक्शन पर रहेगी. ट्रंप और पुत‍िन की बैठक से ग्‍लोबल लेवल पर स्थिरता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसके कारण सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के कारण ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता बढ़ी है.

8 महीने में 30 प्रत‍िशत चढ़ा सोना

इससे प‍िछले करीब 8 महीने में सोने-चांदी में 30 प्रतिशत से ज्‍यादा की तेजी देखने को मिली है. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,861 रुपए या 31.32 प्रतिशत बढ़कर 1,00,023 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 28,916 रुपए या 33.61 प्रतिशत बढ़कर 1,14,933 रुपए पर पहुंच गया है.